Joyería Suiza y Norqain celebran la magia del verano en Sanxenxo con una velada exclusiva en el Real Club Náutico
Combinó alta relojería suiza, gastronomía y música en directo frente a la ría de Pontevedra
R. P.
La terraza del Real Club Náutico de Sanxenxo se llenó el pasado 6 de agosto de invitados para vivir una velada organizada por Joyería Suiza en colaboración con la marca de relojería suiza Norqain para la presentación de la campaña de verano Freedom.
Bajo el lema "Summer starts with Norqain", la cita cpermitió a los nvitados acercarse al universo de esta firma relojera suiza y al de la propia boutique. A lo largo de la noche, los asistentes pudieron conocer en detalle tanto las piezas de la colección Freedom como el resto de la propuesta de Norqain que ya está presente en la tienda de Joyería Suiza en Vigo.
Con la ría como telón de fondo, la terraza del Náutico acogió una noche que combinó música en directo, una cena tipo cóctel y varias sorpresas pensadas para alargar la experiencia más allá de la propia presentación. Joyería Suiza y Norqain quisieron tener un detalle con todos los invitados, y un mapa interactivo invitó a compartir por escrito los destinos donde disfrutarán de sus próximas vacaciones. El calor de la jornada encontró su contrapunto en un stand de helados de Bico de Xeado, que puso la nota más refrescante de la velada.
Jorge Fernández de Araoz, director estratégico de Joyería Suiza, quiso poner en palabras el sentido de esta nueva etapa de la compañía: "Queremos dar un paso más. Ya no queremos ser simplemente quienes acompañan en la compra de una pieza especial; queremos ser mucho más que eso: queremos construir una comunidad." Una comunidad, señaló, que acompañe tanto a quienes llevan años confiando en Joyería Suiza como a quienes se suman ahora, mucho más allá de las vitrinas.
Cristina Alemany, Spain Brand Manager de Norqain, resumió el espíritu de la campaña Freedom en tan solo una frase: "La vida está para disfrutarla", fiel al claim de la nueva propuesta de verano de la marca.
Tras el éxito de la convocatoria, la colección Freedom ya puede encontrarse en Joyería Suiza, donde el equipo de la boutique atiende de forma personalizada a quienes deseen conocer y adquirir las piezas presentadas durante la velada.
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