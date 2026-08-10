«Montando guardia» ante el escenario de D.Valentino en Pontevedra: «Yo llevo aquí desde las nueve»

La plaza de España de Pontevedra acoge a las 22.00 horas de este martes la actuación de C Marí y D Valentino, dos artistas españoles unidos por el trap pero cada uno con su propio estilo.

El concierto, el tercero del ciclo musical de la Peregrina en ese escenario, es gratuito y parece haber generado notable expectación y desde doce horas antes varios jóvenes ya guardan sitio en primera fila para ver de cerca a ambos artistas.

Pertrechados con vituallas, mochilas y toallas, estos fans, se preparan para soportar el paso de las horas durante todo el día para poder disfrutar de la música nocturna al pie del mismo escenario.

C Marí (Carlos Marí Cervera), nacido en la provincia de Valencia hace 26 años, tiene un estilo musical que mezcla con versatilidad el reguetón romántico, el trap, la bachata y sonidos melódicos vocales.

Destaca por generar una estética desenfrenada y cercana que engancha y se plasma en sus directos, potentes y cuidados. Con «Sempre Cor» (2024), un álbum que ya es generacional, C Marí sentó las bases de un artista con una influencia clara en la escena que confirma con «Latin Lover Songs the Mixtape» (2025) y «Latin Lover Songs 2» (2026).

No obstante, la mayor ansia por estar en primera fila la provocó D.Valentino, el artista programado para las 23.00 horas. Desde que sacó su álbum «Rosa&Rojo», en 2024, ha ido ganando fama hasta colaborar con artistas ya consolidados en el panorama de la música urbana, como Bon Calso, Mvrk o Dirty Suc. Acaba de estrenar nuevo disco y acumula más de un millón de oyentes mensuales en Spotify.

Su nombre real es Diego. Mitad valenciano y mitad canario, tiene 27 años y su propuesta musical se mueve principalmente entre el R&B, el trap melódico y el pop alternativo, con una estética nocturna y emocional muy enfocada en la escena urbana. La vulnerabilidad romántica en sus letras hace pensar en artistas como Drake, mientras que la calidez de sus temas lo acercan a la reinterpretación contemporánea del soul de The Weeknd. Prolífico como pocos, parece un artista llamado a llevar los sonidos urbanos a otro nivel de sensibilidad.

Los jóvenes que esperan la salida de D.Valentino al escenario con tanto fervor tienen entre 13 y 15 años y van a vivir su primer concierto del artista. «Me he escuchado el álbum tantas veces ya... No puedo elegir una favorita», cuenta una de las chicas. Ni el sol ni el tiempo les hace desistir de su misión: «Yo llevo aquí desde las nueve. Ahora vendrá nuestro grupo de amigos», cuenta otra con ilusión. Todo apunta a que se va a juntar todo un pelotón de jóvenes frente a la instalación del directo.

Los que por ahora esperan están convencidos de que la plaza se va a llenar: «Va a ser una locura»; comenta otro chico que hace guardia con la mano sobre los ojos mientras sus amigos van al supermercado. Piensan comer ahí, aunque en cuanto tengan sus puestos de mando bien montados se moverán a la sombra: «En el súper te venden un bocata de tortilla por euro cuarenta, está genial. Esperamos que no nos roben el sitio mientras», añade la chica que llegó a las nueve.

Probablemente la plaza se quedará llena ya antes del esperado concierto, porque C Marí saldrá antes: «Sí, se ha hecho muy famoso también. Nos gusta pero estamos más por D.Valentino», declara el chico que hace guardia sobre la toalla. En palabras del propio Marí para este periódico, su público gallego tiene mucha energía y él mismo se quedó sorprendido en conciertos anteriores. Todo se verá esta noche con la intervención de ambos cantantes.

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Además del concierto de C Marí y D. Valentino, la oferta musical de este lunes en las fiestas de la Peregrina está protagonizada, a las 21.00 horas por La Edad de Oro del Pop Español, en la plaza de A Ferrería.