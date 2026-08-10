La devoción a La Peregrina toma las calles

«Si caminas solo, irás más rápido, pero no llegarás muy lejos». El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, recordó el refrán para advertir contra el egoísmo y reivindicar el poder del esfuerzo compartido y el apoyo mutuo. Al salir en procesión flanqueando a la Virgen Peregrina, señaló, los pontevedreses nos reivindicamos como «compañeros de camino, y no adversarios permanentes».

Danza gremial de las cintas ante el Santuario. | GUSTAVO SANTOS

Fue el espíritu de concordia que presidió el arranque de la semana grande y también el desfile que coronó la jornada de ayer, en la que la patrona del Camino Portugués recorrió las calles acompañada de cientos de fieles, después de que horas antes se celebrase en su santuario la misa pontificial y la ofrenda institucional.

Público que asistía a la procesion. | GUSTAVO SANTOS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó un año más en la comitiva. Por su parte, el conselleiro de Cultura, José López Campos, fue el encargado de portar el estandarte en el desfile religioso, que también contó con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Martínez Allegue, el presidente de la Diputación, Luis López, y el vicepresidente, Rafa Domínguez, encargado durante la mañana de leer la ofrenda floral a la Virgen.

Fieles al paso de la Peregrina. | GUSTAVO SANTOS

La imagen volvió a desfilar con su báculo de oro, en homenaje a los peregrinos que recorren el Camino hacia Santiago, una pieza singular que es custodiada por una familia de Pontevedra y que se traslada al santuario solo en estas fechas para que sea portada por la patrona. Lució uno de los vestidos de su extenso ajuar, blanco con bordados en plata, varias piezas de su joyero, manto en azul, esclavina, cartera y sombrero.

Alfonso Rueda saluda a Antonio Reguera junto a López, Allegue y Domínguez. | GUSTAVO SANTOS

Siguiendo la tradición, ocupó el trono de la carroza que, al igual que la jornada anterior, fue portada por numerosos niñas y niños, pequeños «peregrinos» que emularon con sus hábitos y capas el vestuario de la patrona.

Además de decenas de fieles, la acompañaron representantes de la Comandancia de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Escuela Naval Militar y la Brilat, en una comitiva que encabezó el arzobispo y que presenciaron cientos de pontevedreses y turistas a su paso por la calle Oliva, la plaza de España y Michelena para recogerse de nuevo en la capilla.

Por su parte, la banda sonora corrió a cargo de la Banda de Música de Pontevedra, la Banda de la Brilat, la Banda de Música de Salcedo. Completaron el periplo las bandas de gaitas, grupos de gigantes y cabezudos y representantes de varias asociaciones, muchos de ellos vestidos con trajes tradicionales.

La ofrenda de la mañana y, especialmente, la procesión de anoche suponen los actos centrales del programa religioso de la Cofradía de Nuestra Señora de la Divina Peregrina. Su presidente, Juan Carlos Aguilar Argenti, reconoce que se trata de cita largamente esperadas por los más de 700 integrantes de la hermandad, en algunos casos familias completas que este fin de semana renovaron sus votos a la patrona del Camino Portugués. Los actos también servían para poner el colofón a varias jornadas de devoción tras el inicio de la novena, así como el traslado de la carroza y la ofrenda del pasado sábado.

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De vuelta a su santuario, cuya fachada lucía engalanada con cientos de ramos ofrendados por los fieles, la imagen fue recibida con una danza gremial de cintas. Los bailarines de Duos Pontes reversionaron este baile que hunde sus raíces en el siglo XVIII y que es ya un clásico que rubrica cada año domingo grande en honor a la virgen viajera.