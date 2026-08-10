Los concellos de Pontevedra se vuelcan con el eclipse

El eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, ya empieza a hacerse notar en distintos puntos de la provincia de Pontevedra. Varios concellos han preparado actividades, repartos de gafas y puntos concretos de observación para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del fenómeno con seguridad. Desde una quedada en el monte Castrove hasta una jornada astronómica en Castrolandín, pasando por diferentes miradores y espacios costeros, las propuestas serán variadas.

En Pontevedra ciudad no habrá un punto de observación organizado como tal. Sin embargo, Igor Piñeiro, presidente de la Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra y director del Observatorio Astronómico de Cotobade, señala As Corbaceiras como una alternativa para quienes no puedan desplazarse. Eso sí, recomienda, siempre que sea posible, acudir a alguno de los lugares desde los que el eclipse pueda contemplarse en su totalidad.

Y es que, según explica Igor Piñeiro, la diferencia entre observar un eclipse al 99,6 % y hacerlo al 100 % es «como el día y la noche». En el momento de máxima totalidad, el cielo cambia por completo y se producen fenómenos que no pueden apreciarse de la misma manera cuando queda una pequeña parte del Sol sin cubrir. Entre ellos está la posibilidad de contemplar la corona solar, esos filamentos blanquecinos que rodean el astro durante la totalidad.

La diferencia también resulta fundamental por motivos de seguridad. Durante la totalidad, y únicamente durante ese breve momento, es posible retirar las gafas de protección si se desea observar el eclipse directamente. En Pontevedra, al no alcanzarse el 100 %, esto no será posible. «Aunque sea una parte muy pequeña del Sol la que no está tapada, nuestro ojo detecta la bajada de intensidad de la luz visible, abre la pupila y la radiación dañina entra», explica Piñeiro, que recuerda que tanto la radiación ultravioleta como la infrarroja pueden resultar perjudiciales.

Entre los concellos que preparan quedadas para ver el eclipse, está Poio. La propuesta tendrá lugar en A Casa do Cazador, en el monte Castrove, donde se podrá observar el eclipse y se repartirán gafas entre los asistentes. Se recomienda inscribirse previamente para garantizar la disponibilidad de las gafas. En Sanxenxo, el Concello ya ha comenzado a repartir gafas y prevé distribuir hasta 5.000 unidades más en distintos edificios municipales. Junto con ellas se facilitará una guía con indicaciones para realizar una observación segura. En Cuntis, el lugar designado para la observación es el Castro de Castrolandín, que será escenario de una jornada especialmente completa. La actividad comenzará a las 19.00 horas y se prolongará hasta después del eclipse para permitir también la observación de las lágrimas de San Lorenzo. La organización recomienda acudir con algo de abrigo.

También en Vilaboa se repartirán gafas desde estos días, con un máximo de tres por vivienda, y habrá también un pequeño reparto el propio día del eclipse en el punto de observación, situado en el mirador de las Salinas de Ulló. En Marín Las gafas estarán disponibles en la Oficina de Turismo. Para contemplar el fenómeno, el Concello recomienda aprovechar cualquiera de las playas del municipio o el paseo marítimo alcalde Blanco, mientras que en Barro la cita será en el Monte do Chan, en la parroquia de Agudelo, donde se podrá disfrutar del eclipse acompañado de talleres previos y reparto de gafas. Las plazas serán limitadas y será necesario inscribirse previamente, y en Cotobade, en el acceso al Observatorio Astronómico de Cotobade habrá reparto de gafas y se podrá observar el eclipse desde la zona. El observatorio, sin embargo, permanecerá cerrado.

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La Guardia Civil de Pontevedra, además, intensifica estos días la vigilancia sobre la venta de gafas para observar el eclipse, y recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones para disfrutar del fenómeno. Por ellos los agentes están llevando a cabo inspecciones en diferentes establecimientos de la provincia en los que se comercializan las gafas u otros productos destinados a la observación del eclipse, desde estancos, bazares o parafarmacias, comprobando el etiquetado, documentación o las condiciones de comercialización. Se busca que cada gafa sea adecuada, y que con ello, ninguna persona pueda cometer un error que podría acarrearle problemas de salud ocular durante el resto de la vida. n