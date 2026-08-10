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Patrimonio histórico

Cerdedo Cotobade diseña ya nuevos usos para la antigua casa rectoral de Valongo

El Concello adjudica la redacción de los proyectos para este inmueble y el de Quireza

Estado actual de la rectoral de Valongo.

Estado actual de la rectoral de Valongo. / FdV

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Susana Regueira

Cerdedo Cotobade

Las viejas piedras que durante décadas guardaron la memoria religiosa de Valongo están a un paso de mudar su piel de abandono para volver a llenarse de vida vecinal. El Concello de Cerdedo Cotobade acaba de adjudicar la redacción del proyecto para rehabilitar su antigua casa rectoral, una iniciativa que también incluye la de Quireza y que marca el inicio del rescate de un patrimonio histórico local que reclamaba una intervención firme.

El Concello anunció ayer que el estudio OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación SLP será el encargado de diseñar el nuevo futuro de ambos inmuebles, tras imponerse en una licitación a la que concurrieron tres ofertas. El regidor, Jorge Cubela, avanza que el objetivo es transformar estas estructuras en espacios eminentemente útiles. Se busca así devolver el pulso social a las parroquias y garantizar que el entorno rural cuente con recursos tangibles y centros de actividad para construir su futuro.

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