Patrimonio histórico
Cerdedo Cotobade diseña ya nuevos usos para la antigua casa rectoral de Valongo
El Concello adjudica la redacción de los proyectos para este inmueble y el de Quireza
Las viejas piedras que durante décadas guardaron la memoria religiosa de Valongo están a un paso de mudar su piel de abandono para volver a llenarse de vida vecinal. El Concello de Cerdedo Cotobade acaba de adjudicar la redacción del proyecto para rehabilitar su antigua casa rectoral, una iniciativa que también incluye la de Quireza y que marca el inicio del rescate de un patrimonio histórico local que reclamaba una intervención firme.
El Concello anunció ayer que el estudio OAU Oficina de Arquitectura, Urbanismo y Planificación SLP será el encargado de diseñar el nuevo futuro de ambos inmuebles, tras imponerse en una licitación a la que concurrieron tres ofertas. El regidor, Jorge Cubela, avanza que el objetivo es transformar estas estructuras en espacios eminentemente útiles. Se busca así devolver el pulso social a las parroquias y garantizar que el entorno rural cuente con recursos tangibles y centros de actividad para construir su futuro.
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