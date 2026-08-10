El Casino de Pontevedra mantiene la tradición: 22 chicas, «presentadas en sociedad»

Como cada víspera del día grande de la Peregrina, el Liceo Casino de Pontevedra reunió en su parque de verano de A Caeira a miles de personas, entre socios e invitados de relevancia institucional, militar, social y cultural para su cena-baile, una ceremonia cargada de tradición, en especial la «puesta de largo y «presentación en sociedad» de jóvens pontevedresas. Aunque se admite que los varones participan en la ceremonia, su presencia es nula y este año fueron 22 las chicas que protagonizaron el acto.

Se trata de Ana Abelleira Domínguez, Catalina Agrasar Fernández, Isabel Aguilar Pardo, Paula Álvarez Domínguez, Adriana Baamonde Mella, Alexia Baena Vidal, Jade Benmhamed Durao, Aldara Besada Frieiro, Sara Caballería Alfonso, Carmen Carrillo Iglesias, Calixta Herrero Paylos, Paz Mª Lariño Salaberri, Carlota Lorenzo Cortegoso, Ana Lorenzo Pajariño, Sara Mera Pidre, Lucía Pazos Román, Jimena del Carmen Pedreira Rois, Raquel Prieto Martín, Ana Mila Schulte Estévez, Inés Vázquez Cobián, Claudia Villaverde Amoedo y Cristina Villaverde Amoedo.

Las 22 protagonistas, con el presidente del Liceo Casino / Liceo Casino

La recepción oficial dio comienzo en torno a las nueve d ela nohe, cuando el presidente del Liceo Casino, Alejandro Regueiro, , y su directiva, dieron la bienvenida a las autoridades y personalidades asistentes, entre ellas María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. Jacinto José Pérez Benítez, presidente de la Audiencia Provincial, Andrés González Alvarado, general jefe de la Brilat, Tomás Clavijo Rey Estollo, comandante director de la Escuela Naval Militar, Manuel Touceda Souto, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Raf Domínguez, vicepresidente de la Diputación, José Benito Suárez Costa, presidente del Puerto de Marín, y su esposa, la exministra Ana Pastor, o Juan Carlos Aguilar Argenty, presidente de la Cofradía de la Divina Peregrina.

Algunas de las autoridades asistentes / Liceo Casino

La cena de gala reunió a 500 comensales y el menú, elaborado para la ocasión por Brisa Atlántica, constó de un cóctel de bienvenida, ensalada de bogavante con tomate en texturas, lomo de lubina con su pilpil, boniato asado y atadito de trigueros, meloso de ternera con salsa de boletus y milhojas de patata, y culminará con la «Cúpula Gold».

Posteriormente, la velada estuvo amenizada por la Orquesta Chattanooga en la pista principal. Por su parte, DJs Jamar Audio puso el ritmo a las cuatro pistas distribuidas por el recinto de A Caeira, ofreciendo variados ambientes musicales para todos los asistentes.

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La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada y a las ocho de la mañana del domingo eran muchos los asistentes que aún regresaban a sus casas o aprovechaban lsa cafeterías abiertas para desayunar.