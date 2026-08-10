La Brilat de Pontevedra inicia su despliegue para vigilar los montes contra los incendios

El Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia han activado este lunes, de manera oficial el despliegue de los efectivos militares en los montes de la comunidad autónoma bajo el amparo de la «Operación Centinela Gallego». Este dispositivo tiene el objetivo de intensificar las tareas de prevención, disuasión y detección de incendios forestales durante el período de máximo riesgo del verano.

La campaña de este año destaca por el despliegue de 35 patrullas terrestres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, treinta de la Brigada Galicia VII, la Brilat de Pontevedra, y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol. Estas patrullas realizarán labores continuas de vigilancia en 39 municipios pertenecientes a los ocho distritos forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego.

El Ministerio de Defensa indica que «la presencia física de los militares sobre el terreno actúa como un poderoso factor de disuasión frente a posibles actividades delictivas o imprudencias, blindando las zonas forestales más sensibles de las cuatro provincias gallegas»

Como principal eje de innovación tecnológica, el operativo integra el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones). Estas aeronaves de las Fuerzas Armadas «proporcionarán una valiosa capacidad de reconocimiento aéreo en tiempo real, operando tanto de día como de noche. Gracias a estas herramientas digitales y ópticas de última generación, el dispositivo optimiza la alerta temprana ante conatos de calor, facilitando una respuesta inmediata para evitar que se transformen en grandes incendios»

Las unidades militares actuarán bajo el control operativo del Mando de Operaciones.

El convenio entre Defensa y la Xunta también prevé que, si las condiciones meteorológicas o la evolución de la campaña obligan a reforzar el dispositivo o prolongarlo más allá del 25 de septiembre, ambas administraciones puedan ampliar el número de efectivos y la duración del operativo mediante una modificación del acuerdo y la correspondiente financiación adicional.

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La publicación del convenio en el BOE del martes 28 de julio, llega poco más de un mes después de la constitución del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia, celebrada el pasado 25 de junio y en la que participaron representantes de la Xunta, de la Delegación del Gobierno y de los ministerios de Interior, Transición Ecológica y Defensa para coordinar la campaña de alto riesgo de incendios en la comunidad.