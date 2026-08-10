La Brilat de Pontevedra inicia su despliegue para vigilar los montes contra los incendios
Son 35 patrullas del ejército que actuarán al menos hasta el 25 de septiembre
N. D.
El Ministerio de Defensa y la Xunta de Galicia han activado este lunes, de manera oficial el despliegue de los efectivos militares en los montes de la comunidad autónoma bajo el amparo de la «Operación Centinela Gallego». Este dispositivo tiene el objetivo de intensificar las tareas de prevención, disuasión y detección de incendios forestales durante el período de máximo riesgo del verano.
La campaña de este año destaca por el despliegue de 35 patrullas terrestres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, treinta de la Brigada Galicia VII, la Brilat de Pontevedra, y cinco del Tercio Norte de Infantería de Marina, con sede en Ferrol. Estas patrullas realizarán labores continuas de vigilancia en 39 municipios pertenecientes a los ocho distritos forestales con mayor vulnerabilidad histórica ante el fuego.
El Ministerio de Defensa indica que «la presencia física de los militares sobre el terreno actúa como un poderoso factor de disuasión frente a posibles actividades delictivas o imprudencias, blindando las zonas forestales más sensibles de las cuatro provincias gallegas»
Como principal eje de innovación tecnológica, el operativo integra el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones). Estas aeronaves de las Fuerzas Armadas «proporcionarán una valiosa capacidad de reconocimiento aéreo en tiempo real, operando tanto de día como de noche. Gracias a estas herramientas digitales y ópticas de última generación, el dispositivo optimiza la alerta temprana ante conatos de calor, facilitando una respuesta inmediata para evitar que se transformen en grandes incendios»
Las unidades militares actuarán bajo el control operativo del Mando de Operaciones.
El convenio entre Defensa y la Xunta también prevé que, si las condiciones meteorológicas o la evolución de la campaña obligan a reforzar el dispositivo o prolongarlo más allá del 25 de septiembre, ambas administraciones puedan ampliar el número de efectivos y la duración del operativo mediante una modificación del acuerdo y la correspondiente financiación adicional.
La publicación del convenio en el BOE del martes 28 de julio, llega poco más de un mes después de la constitución del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia, celebrada el pasado 25 de junio y en la que participaron representantes de la Xunta, de la Delegación del Gobierno y de los ministerios de Interior, Transición Ecológica y Defensa para coordinar la campaña de alto riesgo de incendios en la comunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rescatada del agua una persona que flotaba boca abajo en una playa de Sanxenxo
- Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany
- La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
- Una veintena de empresas entra en la élite gallega: factura más de 20 millones al año
- La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV
- Trescientos asistentes arropan a los premiados por Amigos de Pontevedra
- Detenido en Pontevedra tras amenazar a su mujer con un robot aspirador
- Pontevedra inicia su semana grande con un pregón que reivindica la convivencia y la identidad local