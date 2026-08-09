La selección portuguesa corona la IV Travesía a Nado del Lérez

Con unas condiciones del clima muy agradecidas, este domingo dejó una cuarta Travesía a Nado del río Lérez disfrutable para el público y amena, aunque batallada, para los deportistas. El entorno de la playa fluvial, cubierto por nubes ligeras e inundado del olor a algas, se llenó de nadadores de diferentes partes de la península y de sus familias y amigos. Se acercaron también como espectadores aficionados a la disciplina, y los corredores mañaneros, junto con padres e hijos en paseo dominical, se detuvieron a ambos lados del río para presenciar la impresionante competición.

La prueba no solo significó un evento en el río pontevedrés; también formó parte de la XI Copa de España de Aguas Abiertas, del XXII Circuito Galego y del I Circuito Luso-Galaico de Augas Abertas. Participaron las federaciones gallega y portugesa de natación y la travesía estuvo, además, amadrinada por la campeona de acuatlón neozelandesa Anneke Jenkins.

Las salidas se dieron por categoría. Primero, a las 11.25 horas, arrancaron las Élite, Júnior, Infantil y Absoluta. Cinco minutos después sonó el silbato para las categorías Máster y Travesía Popular. Salvo esta última, que debía recorrer 2.000 metros, todas las demás clasificaciones se enfrentaron a una distancia de 4.000 metros.

El inicio de la travesía mostró la fuerza de los nadadores, que se lanzaron a la carrera con un ímpetu que removió el agua de orilla a orilla. Río arriba se formó un pelotón que, tras dar la primera vuelta de boya, se fue dispersando hasta dejar una larga fila de grupos separados entre sí. Lo mismo ocurrió con los Máster y Prueba Popular. No obstante, la persistencia de los deportistas fue intensa.

La multitud de nadadores, durante la explicación de las normas. / Gustavo Santos / FDV

En la primera vuelta, los que cruzaron antes la meta a los 2 kilómetros fueron los lusos Tomás Amor y Hugo Cardoso y el catalán Nil Ibáñez, con diferencias de unos pocos segundos en sus tiempos. El resultado final de los 4 kilómetros dio un giro y el podio pasó a ser de la selección portuguesa al completo: Bruno Silva luchó hasta subir desde la cuarta posición, con un tiempo de 46 minutos y casi 45 segundos, logrando superar por décimas a Amor. Cuestión de quién extendió antes el brazo. El tercero fue Cardoso, con una diferencia de un segundo.

Eso, en la clasificación masculina. Sobre la femenina, la primera nadadora en llegar a meta fue Aida Bertrán, de Barcelona, con un tiempo de 50 minutos con 56 segundos. Por medio minuto más no la alcanzó la asturiana María González, y de tercera en el podio quedó Julia Lapeña, de Zaragoza.

Estos dos podios son los ganadores de la IV Travesía a Nado del río pontevedrés. Los ganadores de la prueba, en la etapa de la Copa de España, son Nil Ibáñez, que completó los 4 kilómetros en 47 minutos y 27 segundos; Unai Álvarez, de Madrid, con exactamente un minuto de diferencia; y el coruñés Xoel Cubeiro, con dos segundos más.

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El podio del Circuito Luso-Galaico está claro con los anteriores resultados, y el Circuito Galego finaliza con Cubeiro en el escalón principal, Guillermo Simón en el segundo y Lucas Costa en el tercero, los tres con escasos segundos de diferencia en sus marcas. Los premios se entregaron cerca de las 14.00 horas y después comenzó la competición de las categorías Prebenjamín, Benjamín e Inclusiva. El eventó se cerró en torno a las tres de la tarde, finalizando una jornada marcada por el deporte y la naturaleza.