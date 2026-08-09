El rock de M-Clan inaugura la música
A Ferrería acogió el espectáculo de Fran Sieira. La Casa Azul y Alana tomarán hoy el relevo
La pólvora y el eco de las guitarras impregnaron anoche una Boa Vila entregada al insomnio. La semana grande destapó su cartel musical por todo lo alto en una plaza de España donde, literalmente, no cabía un alfiler. El espacio se convirtió en un océano de brazos en alto al ritmo incombustible de M-Clan, con un Carlos Tarque que rugió ante una Pontevedra devota.
A escasos metros, al abrigo de la piedra en A Ferrería, la noche tejía un tapiz más íntimo y telúrico. Allí, Fran Sieira le ponía cuerpo, vuelo y zapateado a la música en directo de Caamaño & Ameixeiras en el espectáculo BenQuerer; un pulso de raíz justo antes de que el estruendo de los fuegos artificiales rasgara el cielo de medianoche.
La maquinaria festiva ya no frena. Hoy, a las diez y media de la noche, el pop efervescente de La Casa Azul tomará el gran formato en la plaza de España, mientras que los ritmos de Alana reclamarán para sí la proximidad del escenario de A Ferrería.
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