Quejas por el sistema de control del aparcamiento limitado en Sanxenxo

El sistema de estacionamiento con limitación horaria existente en numerosas calles de Sanxenxo y Portonovo ha originado quejas de los usuarios, que consideran ilegales» las multas aplicadas, de 100 euros. En sus quejas, comunicadas ya al Concello, se recuerda que hay señales que limitan el aparcamiento a 90 minutos entre las 9.00 y las 21.00 horas, pero no existen máquinas expendedores de tickets para certificar ese horario . Además, señalan que el sistema de control de cumplimiento de esos horarios es realizado por un agente de la Policía Local, que pasa a una hora y lo hace más tarde para comprobar qué coches siguen estacionados para su denuncia, «pero sin un criterio de calles y horas establecido» y «sin acreditarse que lo haga en todas las calles».