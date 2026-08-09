Pontevedra triplicó en cinco años el parque de coches ecológicos y ya es el 5% del total

Aún son minoría, pero su número no deja de crecer año tras año. Se trata de los vehículos eléctricos o híbridos, que cuentan con etiqueta ECO o 0 por parte de la Dirección General de Tráfico. La DGT acaba de divulgar sus datos oficiales del parque móvil local referido a 2025 y certifica que el municipio hay 60.657 vehículos, la primera vez que se supera la barrera de los sesenta mil.

Y de ellos, ya son casi 3.000 los coches eléctricos, en todas sus variantes, desde el recargables a los eléctricos puros y los enchufables. Es el triple del censo de hace cinco años, cuando apenas se superaban los 950. Según los datos de la DGT, 2025 concluyó con 2.978 de estos coches, el 92% de ellos turismos (2.743), muy extendidos, por ejemplo, en el gremio de los taxistas.

Un total de 2.301 son híbridos autorrecargables y 207 son enchufables, pero ya son 370 los 100% eléctricos, cuando doce meses antes apenas eran 240 y en 2021 se contabilizaban 90.

Los vehículos de combustión aún son una gran mayoría, más de 57.000, pero se observa una tendencia cada vez mayor hacia los coches sin emisiones, producto en parte a la puesta en marcha en la ciudad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE),

Eso sí, la antigüedad del parque móvil pontevedrés no deja de aumentar, ya que son muchos los conductores que tratan de alargar la vida de sus coches convencionales. Así, el conjunto de vehículos, incluidos camiones, motos o furgonetas, roza ya los 17 años de antigüedad media y solo el 8,5% de todo el censo tiene menos de cuatro años, un total de 5.145.

Prácticamente la mitad de todos los vehículos censados en Pontevedra se sitúa en la franja de los 10 a los 24 años, con cerca de 30.000 unidades, mientras que otro 26% (cerca de 16.000) supera la barrera del cuarto de siglo.

Este aumento de los coches ecológicos podría estar relacionado con el aumento de la compra de turismos este año en Pontevedra. La ciudad registró 629 matriculaciones durante el primer semestre de 2026, frente a las 474 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado. Son 155 vehículos más y un incremento interanual del 32,7%, que permite alcanzar el mejor resultado para una primera mitad de año desde 2019, antes del golpe provocado por la pandemia.

El salto también resulta significativo al comparar el dato con los ejercicios anteriores. Entre enero y junio se matricularon 487 turismos en 2024, 424 en 2023, 387 en 2022 y 506 en 2021. En 2020, un año condicionado por el confinamiento y la paralización de la actividad, la cifra se quedó en 428.

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El repunte de las matriculaciones se produce, además, pese a que los precios de los automóviles continúan subiendo, si bien el coche eléctrico gana presencia en Pontevedra, aunque todavía se encuentra por detrás de los motores tradicionales. «Cada vez aumenta más la venta del coche eléctrico, pero, si hacemos una comparativa, se siguen vendiendo más vehículos de combustión que eléctricos cien por cien», dicen los concesionarios. La mejora de las autonomías y la incorporación de nuevos modelos están reduciendo algunas de las reticencias de los compradores, pero no han invertido todavía la distribución del mercado local.