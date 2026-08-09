Se mantiene el idilio de Pontevedra y Luque: tres orejas y puerta grande

Daniel Luque fue ayer el gran, y único, triunfador de la primera corrida de la feria taurina de Pontevedra. Una oreja en su primero y dos en la tercero sirvieron para que el matador sevillano abriera la puerta grande del coso de San Roque ante la mirada de sus compañeros de cartel, el debutante en Pontevedra Diego Urdiales y Sebastián Castella. Ambos se conformaron con unas palmas en sus lotes, con ganado de Alcurrucén, desigual y con pocas ganas de agradar. Fue un primer festejo de la Peregrina con gran entrada en los tendidos pero que resultó algo larga, más de dos horas y media, y sin mucho que contar, salvo el idilio de Luque con la ciudad.

La afición del Lérez esta muy acostumbrada a hacer como suyos aquellos espadas que comulgan en valor y ganas en su lucha contra los astados. Daniel Luque encaja con esta filosofía y ayer sábado en el comienzo de la feria salió a hombros cortando tres orejas.

Diego Urdiales fue de más a menos en su lote. | GUSTAVO SANTOS

¿Excesivas? Para este cronista, sí. En su lucha con el primero de su lote de nombre ‘Castañuelo’ y 505 kilos a bordo, su faena no resultó muy vistosa pero si llena de ganas de agradar a los tendidos. Faena desigual con altos y bajos niveles de transmisión que culminó con una buena estocada premiada con una oreja.

En el segundo de su lote de nombre ‘Clarín’, el de Alcurrucén no se dejaba someter pese al empeño del diestro y con una faena deslucida pero llena de arrojo y sobre todo ganas, culminó con el apoyo de su público con dos orejas. En ocasiones las decisiones de la Presidencia no se entienden.

Pisaba Urdiales el albero de San Roque por primera vez montera en mano e ilusionado por triunfar en tierras gallegas. No tuvo suerte en la lidia ante sus enemigos . Sin sitio, sin continuidad, y sobre todo sin transmisión, sus faenas fueron de más a menos y en los tendidos llegó a aparecer desinterés y aburrimiento.

Sin embargo con la espada estuvo cañón y sus dos enemigos, ‘Carafeo’ y ‘Guitarrero’, cayeron fulminados ante dos estocadas de escuela de tauromaquia.

Y como estuvo el francés? Ante su primero, Sebastián Castella demostró porque está tan alto en el escalafón. Su enemigo, ‘Clarinete’, amagaba en sus embestidas creando una situación de peligro constante transmitiendo los muletazos más emocionantes de la tarde. La elegancia del toreo de Castella se plasmó en cada tanda entusiasmando a los tendidos.

Sin embargo el poco acierto con la espada truncó el triunfo y su segundo intento de la tarde se frustró en un querer y no poder.

En definitiva, corrida menguante en su intensidad en la que en su primera parte dejó cosas muy interesantes pero que en su segundo tiempo, pese al triunfo de Luque, llegó a aburrir a los tendidos.

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Para la jornada de hoy domingo hay muchas expectativas. Con toros de Victoriano del Río, la jornada de clausura promete fuertes emociones en los tendidos con un Alejandro Talavante siempre genial, el tirón mediático y arrollador del peruano Roca Rey, y el ilusionante desparpajo de Marco Pérez. Una apuesta de la empresa Plazas y Toros –que ya cuenta con todas las entradas y abonos de venta anticipada adjudicados y para la que solo resta el 5% del aforo que el reglamento obliga a vender hoy en taquilla– para cerrar a un ciclo breve en fechas, pero cargado de argumentos en el ruedo que buscan mantener viva la llama taurina en el epicentro del verano gallego.