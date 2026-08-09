La escasez de agua obliga a cortar el suministro nocturno en zonas de Poio

Semanas sin llover y la amenaza de sequía en toda la comarca ya comienza a tener repercusiones directas sobre la población. Más allá de prohibir el llenado de piscinas o lavar el coche, la escasez de agua ya obliga a restringir el suministro a las casas y aplicar cortes nocturnos. Es lo que se anuncia en zonas del municipio de Poio.

El Concello ha colgado este domingo un aviso en sus redes sociales en las que advierte de que zonas de Samieira y Raxó sufrirán estos cortes entre las 00.00 y las 8.00 horas ante la situación de los manantiales que abastecen a los depósitos de estas zonas.

En concreto, se indica que la empresa concesionaria del servicio «deberán realizar cortes en el suministro para garantizar el abastecimiento a las zonas abastecidas desde Samieira y Pomar ante la escasez de agua» y que «la prioridad de la concesionaria será efectuar los cortes en horario nocturno, pero todo dependerá de como se recupere el propio depósito»

Las zonas más afectadas «prácticamente la totalidad de Samieira y todas las zonas altas de Raxó», pero no se descarta que pueda ampliarse a otras áreas. Se insiste en el motivo es «la escasez de agua en los manantiales que abastecen los depósitos de Samieira y Pomar y el hecho de que, por la diferencia de cuota, es imposible abastecer estas zonas desde el depósito de Albar»

«El objetivo de los cortes de suministro es recuperar la mayor cantidad posible de agua para poder garantizar posteriormente el abastecimiento en las zonas afectadas. Pero existen otros problemas: la reapertura del agua debe realizarse de manera progresiva para evitar roturas en las tuberías debido a la presión del aire, por el que es necesario realizar purgas», alerta el Concello, que añade que «otro problema importante es que todo ese esfuerzo de almacenamiento puede verse perjudicado si, una vez restablecido el servicio, algún vecino realiza un consumo desproporcionado, afectando al conjunto de los usuarios»

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Además, «si la situación continúa igual y no se producen precipitaciones, en los próximos días podrían verse afectadas otras zonas debido a la escasez de agua existente en estos momentos», lo que ha llevado al Concello a «pedir disculpas a todos los vecinos que están sufriendo estos cortes y hacer un llamamiento a un consumo responsable».