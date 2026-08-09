Detenido en Pontevedra tras amenazar a su mujer con un robot aspirador

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género después de la discusión ocurrida en la vivienda familiar de la pareja, que se encuentra en proceso de separación.

Los hechos se produjeron el pasado 30 de julio, según ha informado este domingo el Concello de Pontevedra, que añade que al llegar al lugar, los agentes encontraron el hombre en las cercanías del inmueble, que confirmó las dificultades que atravesaba la pareja en la relación.

En el interior de la vivienda, la patrulla se entrevistó con la mujer, que presentaba un estado de fuerte nerviosismo. Según su testimonio, la disputa se produjo por la mala convivencia diaria. Durante la discusión, el hombre cogió un robot aspirador con una actitud intimidatoria y profirió amenazas graves hacia la mujer.

La víctima manifestó que sufrió amenazas e insultos en anteriores ocasiones, algunas de ellas delante de la hija menor de ambos. Asimismo, relató que estos episodios violentos ocurren desde el año 2018, incluso con agresiones físicas previas en las que el hombre llegó a cogerla por el cuello y zarandearla.

La mujer señaló que desea cambiar de domicilio, pero no pudo hacerlo hasta ahora por dificultades económicas.

Ante este testimonio, los agentes procedieron a la detención del hombre, que fue trasladado a las dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial.

Otro arrestado por tráfico de drogas y una orden judicial de búsqueda

Por otra parte, la Policía Local detuvo el pasado 2 de agosto a un hombre sobre el que pesaba un orden de busca, detención e ingreso en prisión emitida por un Juzgado del Penal por un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso.

La detención tuvo lugar cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de delitos reconoció el individuo por actuaciones policiales previas y, tras consultar la base de datos, comprobó que la requisitoria de ingreso en prisión estaba en vigor.

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Además, le atribuyeron un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de incautarle varios envoltorios con un contenido compatible con sustancias estupefacientes.