Más de 2.400 personas disfrutan en Sanxenxo de "La Madrugá Tour" de Delaossa

Málaga y el Atlántico se encontraron durante unas horas en Sanxenxo. Delaossa ha llevado el universo de “La Madrugá Tour" hasta Costa Feira ante más de 2.400 personas y protagonizó uno de los conciertos más intensos, íntimos y cinematográficos de la cuarta edición.

Desde su aparición sobre el escenario, el rapero malagueño construyó un relato que fue mucho más allá de una sucesión de canciones y planteó cinco actos que sumergieron al público en un relato vital. “Rey”, “Dangerous” o “La Placita” fueron algunos de los temas con los que Delaossa aludía a su yo niño.

Seguidamente, dejaba atrás esa época para ahondar en los delirios de un adolescente. El artista hacía vibrar a los asistentes con “Bling Bling”, “Ojos verdes” o “Rounders”.

El rapero malagueño, sobre una moto acuática en el escenario / Pablo Tuche

Si en un primer momento fueron sus familiares los protagonistas, el acto tres fue para sus amigos y un recuerdo especial a sus padres con “Cuanto falta”, “Pájaros de barro” y “Estrella”.

El concierto llegó a su fin con el último acto, al que llamó “La Madrugada”. Canciones como “Vulnerable” y “Still Luvin” fueron acompañadas por el público desde los primeros versos. Uno de los momentos más especiales llegó con “Otro Amanecer”. Los tres temas forman parte de La Madrugá.

“Delaossa representa una manera muy honesta de entender la música. Su concierto ha creado una atmósfera difícil de describir porque no ha dependido únicamente de lo que ha ocurrido sobre el escenario, sino también de la forma en la que el público ha escuchado y ha hecho suyas las canciones”, ha señalado Ignacio Suárez, “Pucho”, cofundador de Costa Feira.

Vista del concierto / Pablo Tuche

Tras Delaossa, Costa Feira continúa este domingo con Loquillo y su gira Corazones Legendarios en el escenario del polígono de Nantes. El día 11 regresará “Electrolatino by Juan Magán” con Danny Romero, Mar Lucas y DJ’s Electrolatino.

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El 13 de agosto, Pop a Feira reunirá a Mafalda Cardenal, Hey Kid, Inazio, Íñigo Quintero, Malmö 040 y Pavlenha. Después llegarán Tardeo Picapop, Rusowsky, Juan Magán junto a Jay Santos, Taburete y el cierre de Molan los 2000.