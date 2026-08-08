Una veintena de empresas entra en la élite gallega: factura más de 20 millones al año

La comarca de Pontevedra mantiene un tejido empresarial de gran dimensión, con 13 compañías que superan los 60 millones de euros de facturación anual y otras cinco que, aunque quedan por debajo de ese umbral, presentan también volúmenes de negocio elevados. El Informe Ardán Galicia 2026, elaborado con datos de 2024, sitúa además la facturación comarcal en 5.348,07 millones de euros, frente a los 4.776,61 millones del ejercicio anterior.

En cabeza vuelven a aparecer las empresas vinculadas a Grupo San José. Grupo Empresarial San José elevó su facturación desde los 1.335,8 millones de 2023 hasta 1.557,8 millones en 2024, un 16,6% más, mientras Constructora San José pasó de 1.278,7 a 1.502,4 millones, con un avance del 17,5%. Grupo Froiz, con sede en Poio, completa el podio al crecer un 2,8%, desde 917,5 hasta 943,1 millones.

Tras ellas destacan dos compañías ubicadas en Ponte Caldelas que también superan ampliamente el centenar de millones. Aludec incrementó su cifra de negocio un 15,4%, desde 142,2 hasta 164,1 millones de euros, mientras Grupo Arnoia Distribución avanzó de 136,9 a 139,1 millones, un 1,6%. En Marín, Frioantartic mejoró un 5,3%, hasta 120,9 millones; Freireinvest alcanzó los 103 millones, un 2,9% más, y Servinoga retrocedió un 10,8%, hasta los 100,6 millones.

Por debajo de los cien millones, pero todavía dentro del grupo que supera los 60, se encuentran Pérez Torres, con 82,7 millones y una caída del 8,2%; Vela Inversiones, que creció un 6,7% hasta 79,5 millones, y Fianteira, que redujo su negocio un 2,1%, hasta los 78,5 millones. Completan las trece grandes facturadoras Comercial Martínez Sánchez, con 68,8 millones, y Refrescos del Atlántico, que pasó de 70,1 a 67,9 millones, un 3,1% menos.

El informe recoge además otras cinco compañías de elevada facturación en la comarca. Pesquerías Nores Marín protagoniza uno de los mayores avances, un 24,3%, al pasar de 39,9 a 49,6 millones, mientras Pesquerías Marinenses crece un 21,3%, hasta los 36,4 millones. Construcciones Obras y Viales retrocede un 18,2%, de 41,3 a 33,8 millones, y Congespo avanza un 6,9%, hasta 20,2 millones. La relación se completa con Sindana Investments, que figura con una cifra de negocio de 19,3 millones en 2024.

El peso de estas grandes empresas tiene su reflejo en la estructura económica de la comarca. Construcción de edificios y supermercados e hipermercados concentran conjuntamente casi el 40% del empleo analizado por Ardán, con un 15,61% y un 24,20%, respectivamente. Ambos sectores generan además el 42,77% de la facturación comarcal de grandes empresas: 1.373,4 millones proceden de la construcción y 913,87 millones de los supermercados.

También se ha producido un relevo en el liderazgo sectorial. En 2023 los supermercados encabezaban la generación de valor añadido, con el 17,42% del VAB de la comarca, ligeramente por encima de la construcción, con el 17,03%. Un año después, la construcción ocupa la primera posición con el 18,27%, mientras los supermercados pasan a la segunda, con el 16,27%. Constructora San José y Distribuciones Froiz concentran buena parte de la riqueza y del empleo de sus respectivos sectores.

Más allá de estos dos pilares, destacan la fabricación de componentes para el transporte, las conservas, la avicultura, los servicios sociales, las sociedades holding, la madera, la distribución alimentaria y el transporte de mercancías. La avicultura fue la actividad que más incrementó su VAB en 2024, un 71,49%, seguida de los servicios sociales sin alojamiento, con un 28,03%; los mayoristas alimentarios, con un 24,95%, y la construcción, con un 19,04%. Solo la fabricación de conservas retrocedió entre los diez principales sectores, un 3,25%.

La mejora de las principales compañías y sectores permitió que la cifra de negocio de la comarca creciese en unos 571,5 millones de euros en un año, desde los 4.776,61 millones de 2023 hasta los 5.348,07 millones de 2024, lo que equivale a un incremento cercano al 12%. Su peso sobre la facturación empresarial de Galicia aumenta al mismo tiempo desde el 3,45% hasta el 3,70%.

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Con estas cifras, Pontevedra mantiene la quinta posición gallega por volumen de negocio, por detrás de A Coruña, Vigo, Santiago y Ourense, y continúa formando parte del reducido grupo de comarcas que superan los 5.000 millones de euros de facturación anual. La tendencia es además ascendente: su peso sobre el negocio empresarial gallego ha pasado del 3,22% registrado en 2022 a alrededor del 3,7% actual.