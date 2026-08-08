Trescientos asistentes arropan a los premiados por Amigos de Pontevedra

El aforo manda y la fidelidad responde. La Finca Batacos volvió a convertirse en el epicentro de la sociedad pontevedresa para acoger la 52 edición de la tradicional xuntanza de Amigos de Pontevedra. Alrededor de 300 personas ocuparon las mesas en una velada que rozó el lleno técnico, ajustando este año la siempre temida lista de espera que en ediciones anteriores dejaba a no pocos incondicionales fuera del recinto. El encuentro marca, como dicta el calendario no escrito de la ciudad, el pistoletazo de salida oficioso para el intensísimo fin de semana de las fiestas de la Peregrina.

Si algo define a esta cita desde sus orígenes es su distancia con los corsés oficiales. La organización de Amigos de Pontevedra no cursa invitaciones formales ni diseña protocolos institucionales para las autoridades, pero la representatividad política acude con puntualidad y de forma orgánica. El alcalde, Miguel Fernández Lores, renovó su costumbre de asistir acompañado del pregonero de las fiestas, papel que este año asume Ramón Rozas.

Tampoco faltaron a la convocatoria los representantes de la corporación municipal, con la asistencia al completo del grupo socialista y la presencia de la bancada popular, encabezada por su portavoz y también vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez. Todos ellos se integraron en un salón donde las etiquetas ceden el paso a la cercanía vecinal.

Pero el verdadero pulso de la noche lo marcan los homenajeados y el círculo que los arropa. Los galardonados de este año José Vilas, Rafa Latorre, Ángela Paz, Pablo Méndez y Juan Antonio Saavedra en la modalidad individual y Ateneo y Asampo en la de entidades, llegaron escoltados por personas de su círculo más íntimo, presencias que contribuyeron a trasladarles el afecto genuino de los pontevedreses.

Esa calidez envolvió el momento central de la velada, conducido por Manel Loureiro, encargado de trazar las semblanzas biográficas para ponerle contexto y relato a los méritos de cada uno de los premiados. A ellos se sumaron, en un gesto que ya es tradición, reconocidos de ediciones pasadas que regresan puntuales para devolver el aplauso que un día recibieron, consolidando el sentido de pertenencia a la asociación.

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Fieles a la esencia fundacional de la cita, que en sus inicios se celebraba con una comida para que los asistentes pudieran marcharse después a los toros, la versión nocturna de la velada huye de las madrugadas eternas. Tras la cena y el tiempo justo para compartir una copa de sobremesa, el reloj marcó la retirada programada para alrededor de medianoche. No hay margen para el exceso cuando la ciudad entera tiene por delante sus días grandes. El objetivo, cumplido una edición más, era compartir mantel, reconocer el trabajo de quienes hacen Pontevedra y apagar las luces a tiempo para guardar fuerzas de cara a La Peregrina.