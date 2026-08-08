Sanxenxo reparte 5.000 gafas para seguir el eclipse

Más de 200 personas acudieron a la charla divulgativa sobre el eclipse solar impartida por el astrónomo gallego Ramón Iglesias Marzoa en el salón de actos del Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo. Se explicaron detalles del histórico fenómeno del 12 de agosto y detallar las medidas de seguridad indispensables. En Sanxenxo, se podrá ver un eclipse parcial con un oscurecimiento del 99,5% del Sol. Durante los minutos más cercanos al máximo, la radiación solar disminuirá de forma muy intensa.

Se incidió en la necesidad absoluta de utilizar gafas homologadas con filtro solar o métodos de proyección indirecta para evitar daños graves e irreversibles en la retina. Precisamente, al finalizar la charla se repartieron 300 gafas.

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El Concello encargó para su reparto gratuito 5.000 gafas con la imagen de A Lanzada y el lema Sanxenxo 365 días diferentes. Las personas interesadas podrán retirarlas en las oficinas de turismo y en los edificios municipales acompañadas de una guía de observación. Los puntos de observación con mayor visibilidad en Sanxenxo pueden consultarse detalladamente en la aplicación móvil oficial IGN Eclipses. Se recomienda evitar las aglomeraciones y optar por lugares amplios con baja densidad de tráfico.