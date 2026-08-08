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Rescatada del agua una persona que flotaba boca abajo en una playa de Sanxenxo

Es el tercer incidente en una semana en arenales de la zona de A Lanzada

Socorristas de Sanxenxo

Socorristas de Sanxenxo / FdV

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N. D.

Pontevedra

Una persona fue evacuada en ambulancia tras ser rescatada del agua en Sanxenxo, según informa el 112, que añade que ocurrió poco después de las 20.00 horas del viernes en la zona de A Lanzada, a la altura de Noalla.

Un particular dio la alarma y señalaba que una persona había sido sacada del agua en la playa de A Lanzada después de que alguien la viera flotando boca abajo en el agua

Se movilizó a 061, a Salvamento Marítimo, al Servicio de Gardacostas de Galicia y a los socorristas del Concello de Sanxenxo. También se avisó a la Policía Local de Sanxenxo, que informó después al 112 que la persona fue evacuada en ambulancia.

Este incidente se suma a otros ocurridos en los últimos días en la misma zona. El día 5 un hombre, vecino de Madrid, fue hospitalizado para ser atendido tras sufrir una caída cuando caminaba por unas rocas de la playa de Areas Gordas, en Sanxenxo. Presentaba una hemorragia en una pierna.

El lunes 3 también hubo que auxiliar a dos personas que estaban atrapadas por las corrientes mientras nadaban y no conseguir regresar a la orilla. Ocurrió en la playa de Foxos. Los bañistas se encontraban a unos 40 o 50 metros de la orilla y no lograban regresar por sus propios medios al arenal

Este miércoles, el Concello de Sanxenxo divulgaba el balance de intervenciones de los socorristas en sus playas en julio. Según estos datos,. este servicio de salvamento y socorrismo realizó 5.442 intervenciones en ese mes, a una media de más de 175 al día. El dispositivo, compuesto por 87 efectivos y dos embarcaciones en la franja costera, estuvo desplegado en las 18 playas del municipio galardonadas con la bandera azul.

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Las atenciones en tierra supusieron más del 80% de los casos frente al 19% de las acuáticas. Y es, precisamente en el agua, en el que se realizaron durante el pasado mes un total de 13 rescates, todos con resultado positivo.

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