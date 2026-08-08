El refugio de animales provincial de Pontevedra esterilizó 2.800 gatos callejeros en dos años

La Diputación de Pontevedra cuenta desde 2013 con un centro de acogida y protección de animales que presta servicio a 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Situado en O Busto, en Armenteira (Meis), el CAAN es el único centro público de acogida de animales de esta entidad situado en la provincia, con unas instalaciones que suman cerca de 10.000 metros cuadrados y un equipo formado por seis operarios de lacería con atención las 24 horas de todos los días del año, así como cuatro veterinarios que garantizan que los animales que residen en el centro estén en las mejores condiciones, según destaca la entidad provincial.

Aunque los servicios de acogida y adopción que presta el CAAN se centran únicamente en los perros, desde el año 2024 la Diputación tiene en marcha un programa de control de colonias felinas que en sus primeros dos años de vida ya prestó servicio a un total de 40 municipios de la provincia y atendió cerca de 3.000 animales.

A través de este servicio, que cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros, la Diputación realiza esterilizaciones de gatos procedentes de colonias felinas legalmente establecidas en los concellos adheridos. Se facilita la implantación de un programa sanitario para estos animales, que incluye su identificación, desparasitación, esterilización y vacunación, y también se abarca la captura y transporte de los gatos. El programa incluye la identificación oficial con microchip, esterilización, desparasitación y vacunación de los animales.

El servicio de control de las colonias felinas se presta según criterios de población, considerando que el número de animales presentes en las colonias está directamente relacionado con la población de cada zona. De este modo, se establece un límite de entre 25 animales al año en cada municipio de menos de 5.000 habitantes hasta un máximo de 250 en los ayuntamientos de más de 40.000. Hasta el momento ya se atendieron cerca de 2.900 gatos, de los que fueron vacunados más de 2.500, identificados y desparasitados más de 2.700 y esterilizados cerca de 2.800.

Una vez que los ayuntamientos soliciten al CAAN su colaboración para esterilizar los gatos comunitarios recogidos en colonias felinas legalmente establecidas, el personal contacta con el responsable designado por el ayuntamiento para concertar visitas de valoración donde se determinarán las colonias objeto de actuación, los puntos de captura y las condiciones a tener en cuenta para la misma. En una nueva visita, el personal ya se desplaza al lugar señalado por el concello para realizar las capturas acordadas, siempre bajo la supervisión y colaboración del personal municipal.

Los animales que son capturados son trasladados al CAAN, donde el personal veterinario los atiende para realizar una exploración completa, realizar test de inmunodeficiencia y leucemia felinas, las labores de desparasitación externa e interna, identificación, marcaje y esterilización (únicamente sobre animales sanos). Los animales son sedados para causarles el mínimo estrés y garantizar su seguridad, así como el del personal del centro. Una vez recuperados de las intervenciones veterinarias, se devuelven a sus colonias originales.

Para una mejor prestación de este servicio, la Diputación de Pontevedra adquirió e instaló nuevos equipos médicos en el centro, como una mesa quirúrgica, packs de instrumental quirúrgico y generador de oxígeno que permiten realizar estas intervenciones bajo condiciones óptimas, con un presupuesto superior a los 7.000 euros. Además, también se adquirieron treinta jaulas de captura de gatos, en el que se invirtieron más de 10.000 euros.

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