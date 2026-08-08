El PSOE de Poio alerta de la «falta de avances» en la gestión de la isla de Tambo en los tres últimos años

La gestión de la isla de Tambo pasó a manos del Concello de Poio en marzo de 2022, después de décadas de titularidad militar. Era una cesión por 25 años y ya se han cumplido más de cuatro desde aquel traspaso. Ahora, el PSOE de Poio denuncia la «parálisis absoluta» en la gestión de este enclave desde la llegada del popular Ángel Moldes a la Alcaldía, El portavoz socialista, Gregorio Agís, acusa al regidor de «intentar desviar la atención buscando responsables fuera del Concello cada vez que colectivos, profesionales o personas vinculadas a la isla reclaman explicaciones sobre la falta de avances».

Añade que «el problema de Tambo no es ningún colectivo ni ninguna persona concreta. El problema es un gobierno local que lleva tres años sin ser capaz de materializar un proyecto para la isla y que, cuando alguien le pregunta por los resultados, responde atacando o buscando culpables».

Los socialistas recuerdan que «continúan abiertas cuestiones fundamentales para la gestión de la isla, como el documento definitivo del Espazo Natural de Interese Local, la aplicación efectiva del Plan de Emergencias y Autoprotección, la información sobre los trabajos arqueológicos, la seguridad del muelle o actuaciones básicas de acondicionamiento, conservación y prevención»

«Pasaron los años y seguimos preguntando prácticamente por el mismo. Hubo muchos anuncios, muchas reuniones y muchas fotografías, pero muy pocas actuaciones que los vecinos puedan comprobar sobre el terreno», afirma el portavoz socialista.

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Para el PSdeG resulta especialmente grave que el gobierno municipal «pretenda trasladar la idea de que existe algún tipo de bloqueo, oposición o confrontación que le impide avanzar en la gestión de Tambo. El Partido Popular tiene mayoría absoluta en Poio. Tiene la Alcaldía, controla el gobierno municipal y dispone de la mayoría necesaria en el pleno. Nadie le bloquea absolutamente nada. Si algo no se hizo es porque el gobierno local no fue capaz de hacerlo», subraya el grupo municipal socialista.