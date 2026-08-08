El Poio Pescamar recurre a referentes del municipio en su campaña de socios

El Poio Pescamar de futbol sala ha presentado su campaña de abonados de la temporada 2026-2027 con un vídeo que reúne a algunas de las personas que, nacidas o no en Poio, representan al municipio y son referentes en ámbitos tan diversos como el deporte o la gastronomía. Entre ellos, Pepe Solla y Cristian Fernández, chef con una Estrella Michelín y campeón del mundo de acuatlón, respectivamente, nacidos en Poio, así como Ale de Paz y Aicardo, ya asentados en la localidad.

El carné de abonado de la temporada 2026-2027 permitirá acceder a todos los partidos oficiales que disputen en A Seca los equipos del Poio Pescamar FS, independientemente de la competición. En el abono individual, la renovación es de 35 euros y el nuevo abonado se fija en 40. El familiar, válido para tres personas de la misma familia con parentesco de primer grado es de 70 para la renovación y de 75 para los nuevos. Son 15 y 20 para estos casos en el infantil.