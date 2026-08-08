Otra oportunidad para el parque de Doce de Novembro de Pontevedra con la segunda adjudicación

Desde hace una década, la ciudad aguarda por un proyecto que parece «gafado» desde su nacimiento. Se trata del parque sobre las vías del tren en la pasarela de la calle Doce de Novembro. Cedidos esos terrenos por el Adif en 2016, durante años se debatió qué hacer en ellos, hasta que finalmente, en mayo de 2025, se adjudicó su acondicionamiento. Pero hubo que esperar doce meses más para comenzar las obras porque faltaba un permiso. Cuando llegó, la empresa adjudicataria renunció al contrato por su crisis interna. El Concello tuvo que realizar una larga tramitación administrativa para licitar de nuevo el proyecto.

Ahora ya dispone de todo en marcha y ha seleccionado una oferta de la empresa Ramírez, por 687.575 euros, aportados por la Diputación, para convertir esa explanada de hormigón en un parque, con aceras seguras para los peatones.

Según el proyecto municipal, se creará una barrera vegetal para adecentar las medianeras y traseras de los edificios colindantes con el futuro parque. El Concello también anunció una fuente ornamental en este punto. Este nuevo parque urbano contará además con «una iluminación muy potente, pero a la vez ornamental y sencilla» para realzar el ámbito. Se actuará sobre una superficie de 4.648 metros cuadrados, actualmente vallados.

Según se detalla en la documentación técnica, «en el presente proyecto se incluyen obras de pavimentación con diferentes acabados, integrando vegetación de diferentes especies, tamaños y dimensiones, incluyendo asimismo la instalación de una fuente ornamental en el marco de una actuación que permite completar el recorrido peatonal continuo que da remate a la malla urbana en el margen este de la calle Doce de Novembro, ofreciendo asimismo una fachada verde a las traseras de la calle Santa Teresa de Jesús Jornet».

Añade que «todo el proyecto se organiza en una malla que partiendo de un borde vegetal situado en el margen de Doce de Novembro, se configura como plaza, para la circulación peatonal y la estancia, organizada mediante una malla de distintos acabados y texturas de pavimentos que se va naturalizando hacia el margen este de la parcela convirtiéndose en un parque urbano».

Explica también que «en cuanto a la dimensión vertical, el margen de la calle Doce de Novembro se resuelve con una alineación urbana de cerezos de flor, en continuidad con la existente en el tramo anterior de la calle, delimitando la plaza creada y mejorando sus condiciones ambientales, mientras que en el margen este de la nueva plaza creada, esta se va deconstruyendo, e incluyendo arbolado de mayor porte que establece una nueva fachada de la manzana que se encuentra tras ella.

Noticias relacionadas

El proyecto técnico apunta a crear «una conexión peatonal desde la calle Santa Teresa de Jesús Jornet hacia la nueva plaza creada, que supera la condición de fondo de saco que tiene dicha calle en la actualidad». También se realizará «una conexión peatonal de los accesos existentes en las traseras de las edificaciones existentes con la nueva rampa de conexión y el parque». En la zona de la plaza, serán las farolas de iluminación, para las que se ha escogido un modelo de gran simplicidad formal, que a modo de arbolado desnaturalizado realicen la conexión formal entre ambas zonas de arbolado».