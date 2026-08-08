Una ofrenda en favor de los más necesitados y un llamamiento a la razón

Una larguísima comitiva compuesta por grupos folclóricos, pasacalles, banda y una charanga inundaron la calle Michelena de principio a fin en un desfile previo a la ofrenda floral a la Virgen Peregrina. Vecinos y turistas se apostaron a cada lado de la calle, desde la plaza de España hasta el Santuario de la Peregrina, con niños y mayores, para presenciar un verano más las mayores fiestas de la Boa Vila.

Tras una animación musical bajo un sol abrasador, que combinó tanto la banda como las canciones tradicionales gallegas, el sacerdote inició la misa, rápidamente avanzó la lectura del Evangelio y cedió el turno al oferente. El discurso de este año estuvo a cargo del abogado y presidente de Cáritas Pontevedra Juan Carlos Abeigón Vidal. Sus palabras expresaron fundamentalmente gratitud, especialmente por la continuidad de la cofradía, y peticiones de fe: «Ofrecemos estas flores como símbolo del amor profesado a la Virgen Peregrina y a la naturaleza».

Por supuesto, no se olvidó de incluir en la plegaria a los colectivos minorizados. En primer lugar, dedicó la ofrenda a que los gobernantes de la villa trabajasen por los que más ayuda necesitan. Después, dedicó uno por uno palabras a diversos grupos de personas en situaciones de extrema precariedad: «Por los sin hogar, ya que Jesús también fue maltratado, herido y hambriento; por los migrantes, para que sepamos acogerlos con humanidad».

Abeigón pidió por que las instituciones capaces protegiesen a los más vulnerables, y también introdujo un punto dedicado a los jóvenes: «Para que se animen a crear una familia, a defender la vida y a continuar los valores cristianos». En esa línea, continuó mencionando a «los cristianos perseguidos».

Se acordó de aquellos que no tienen esperanza, «los abatidos y sin fuerzas para caminar»; y, por último, de «quienes ya no están en este mundo y quienes no han podido acompañarnos hoy». Habló levantando la vista hacia la imagen de la Peregrina en todo momento, y finalizó con un breve silencio antes de apartarse y subir a dejar la ofrenda. Le acompañó el actual presidente de la Cofradía de la Virgen Peregrina.

Noticias relacionadas

El sacerdote tomó el relevo para recordar que se están haciendo grandes inversiones y esfuerzos por la restauración de la iglesia: «Hay un equipo excelente trabajando sin parar». Comentó brevemente las palabras del oferente, expresando que actualmente ciertos núcleos «difunden ideas que parecen sacadas del Antiguo Régimen» y recalcando que «todos somos iguales y, ya que se habla tanto del eclipse últimamente, hay que llamar a los gobernantes a no caer en el eclipse de la razón».