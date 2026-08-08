Ganas de fiesta en las calles

Tiempo les faltó a las peñas para salir a la calle, pues ya se dejaban escuchar en torno a las cuatro de la tarde rumbo al casco histórico como si no hubiesen parado a comer. Las terrazas todavía estaban llenas de gente tomándose el café, charlando; pero ellos no esperaron ni para hacer la digestión. La plaza del Teucro estaba curiosamente vacía, pero en un punto junto al Teatro Principal de Pontevedra se reunieron bien temprano grupos de adolescentes con sus camisetas de las peñas como uniforme.

Público que asistió al pregón matutino.

Al ir acercándose, por las calles de la Alhóndiga o Manuel Quiroga, aunque se veían casi desiertas se empezaba a escuchar un rumor que anunciaba la juerga. En ese pequeño valle entre calles angostas, la potencia de la música y los gritos se intensificaba de repente. Era girar la esquina y toparse con decenas de jóvenes cantando «si hay que ser torero...» a pleno pulmón. El calor no fue obstáculo para la fiesta y, por suerte allí, junto a los bares, daba la sombra.

Aficionadas, a las puertas de la plaza.

Aunque los establecimientos parecían tener ganas de cerrar, a las cinco de la tarde sus comensales se unieron a la fiesta desde las mesas. No obstante, la afluencia de grupos fue menor que años pasados, y no inundaron las plazas.

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Equipo que trabaja en la plaza de toros / G. S.

Alrededor de las seis, explotó el ambiente en la zona de la plaza de toros por la lidia a punto de comenzar. La fiesta seguía en la cola, con cerveza. En la parada de autobús de San Roque se bajaba multitud de gente que se dirigía directa a las puertas, dispuesta a inaugurar así la semana de la Peregrina.