El ambiente de la jornada inaugural
Ganas de fiesta en las calles
Peñas y grupos de jóvenes, y no tan jóvenes, salen a las calles donde mejor cubre la sombra para empezar la jornada de festejos. El ambiente se concentraba en algunos núcleos del centro histórico y alrededor de la plaza de toros, si bien las ganas de fiesta se dejaron notar en toda la ciudad
M. A.
Tiempo les faltó a las peñas para salir a la calle, pues ya se dejaban escuchar en torno a las cuatro de la tarde rumbo al casco histórico como si no hubiesen parado a comer. Las terrazas todavía estaban llenas de gente tomándose el café, charlando; pero ellos no esperaron ni para hacer la digestión. La plaza del Teucro estaba curiosamente vacía, pero en un punto junto al Teatro Principal de Pontevedra se reunieron bien temprano grupos de adolescentes con sus camisetas de las peñas como uniforme.
Al ir acercándose, por las calles de la Alhóndiga o Manuel Quiroga, aunque se veían casi desiertas se empezaba a escuchar un rumor que anunciaba la juerga. En ese pequeño valle entre calles angostas, la potencia de la música y los gritos se intensificaba de repente. Era girar la esquina y toparse con decenas de jóvenes cantando «si hay que ser torero...» a pleno pulmón. El calor no fue obstáculo para la fiesta y, por suerte allí, junto a los bares, daba la sombra.
Aunque los establecimientos parecían tener ganas de cerrar, a las cinco de la tarde sus comensales se unieron a la fiesta desde las mesas. No obstante, la afluencia de grupos fue menor que años pasados, y no inundaron las plazas.
Alrededor de las seis, explotó el ambiente en la zona de la plaza de toros por la lidia a punto de comenzar. La fiesta seguía en la cola, con cerveza. En la parada de autobús de San Roque se bajaba multitud de gente que se dirigía directa a las puertas, dispuesta a inaugurar así la semana de la Peregrina.
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