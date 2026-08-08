«Lo que me ha funcionado siempre es hacer las cosas de corazón»

Entre los artistas que acogerá la Peregrina está C Marí, un cantante valenciano que se lanzó al género urbano en 2023 y ya ha sacado varios trabajos de estudio con colaboraciones potentes. No se corta al hablar de la industria musical.

¿Cómo es su público gallego?

Bastante guay, la verdad. En Galicia no sé por qué pero hay bastante gente que consume mi música, así que ir allí siempre apetece. He cantado en Santiago, en Vigo un par de veces, en Lugo…

En su música mencionó varias veces a Martiño Rivas. ¿Qué le pasa con él?

Lo he mencionado dos veces ya... Nada, la primera vez que lo mencioné simplemente digo en una canción que en una furgoneta íbamos Martiño Rivas y yo, y el más guapo de la furgoneta era yo, haciendo un poco la broma porque ya sabemos todos que él es un «sex symbol». Y la segunda vez más de lo mismo; esa es un poco la gracia.

Sobre su último EP, en la canción «Ring ring» dice: «No hago feats con argentinos random». ¿A qué se refiere con eso?

Esa frase no se debería de separar de la siguiente, porque digo: «no hago feats con argentinos random, en el sello no lo están pillando y por eso yo me voy». Las discográficas a veces intentan proponer colaboraciones con gente de otros territorios para expandir tu música, y simplemente digo que a mí esa estrategia no me gusta porque yo no quiero hacer una canción con alguien que no conozca solo por el hecho de llegar a más gente. Yo tengo que conocer quién es esa persona, si me gusta su música, lo que cuenta y tal. Iba por ahí la barra, lo que pasa es que la gente la ha utilizado como ha querido.

Es el tema de la industria puramente, ¿como lo que dice también de «si no soy canario no me dan portada» y todo eso?

Sí, esa también es más de lo mismo; lo que pasa que cuando mencionas un territorio pues, bueno, ya se puede interpretar como quiera y la gente se lo lleva a lo personal, pero lo digo más por cosas de la industria que por nada contra ningún lugar ni nación.

O sea, la intención es poner el foco en lo que se hace en la industria musical.

Justo. O sea, tampoco como reivindicación; es lo que vivo y lo digo. Yo entiendo que la discográfica haga eso y entiendo que haya gente que lo compre. Mi forma de hacerlo para mí es la mejor, pero obviamente que cada uno haga lo que quiera.

Y, sobre la industria, ¿usted eligió hacer reggaetón, trap… urbano; por moda, como vehículo para su mensaje?

Para nada porque sea la moda. Yo llevo escuchándolo toda la vida; con lo que más he conectado ha sido con rap, trap... Entonces a la hora de hacer música era lo que más me apetecía. Si supiera tocar la guitarra desde los 12 años, pues igual hubiera hecho pop, pero con los ambientes en los que me he movido lo que más natural me sale es esto.

Y también tiene un par de temas de corrido mexicano.

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Sí, también me encantan otros géneros. Yo no me cierro a nada. Sobre los corridos, justamente, pues a lo mejor hay una letra que me encaja contarla así mejor que en un ritmo de trap. Obviamente, a nivel público quizá no es tan agradecido, porque en España la gente no está tan acostumbrada. Para el artista es complicado porque sabes que ese tema no se va a pegar igual que si sacas un reggaetón, pero bueno ahí también está la gracia; que cada uno haga lo que le apetece genuinamente, y no todo porque es lo más viral.