Evacuado un motorista en helicóptero tras sufrir una caída en el Monte Xiabre en Caldas

Un hombre ha sido evacuado este sábado en helicóptero tras sufrir una caída con su moto en Caldas de Reis, según informa el 112, que añade que el accidente ocurrió sobre las 12.15 horas.

Un particular alertaba a esa hora al 112 Galicia de que un hombre que se había lesionado en una pierna tras caer en la zona del Alto del Monte Xiabre, en la parroquia de Saiar, en Caldas de Reis

Según detalló el alertante, el hombre estaba practicando trial, aunque se encontraba detenido cuando sufrió la caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061, la Policía Local de Caldas e integrantes del Servizo de Emerxencias de Cuntis.

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El herido fue trasladado al hospital en el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.