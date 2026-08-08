Squash / Campeonato del Mundo Universitario
La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
«Estoy feliz de poder revalidar este título, ha sido un torneo lleno de emociones», dice la jugadora, que cursa un máster en Ciencias do Deporte de Pontevedra
R. P.
Marta Domínguez Fernández, estudiante de un máster en la Facultade de Ciencias do Deporte de Pontevedra, ha vuelto a hacer historia para el squash español al proclamarse campeona del mundo universitaria FISU 2026 en Mumbai. Revalida así el título que ya conquistó en la edición de 2024 celebrada en Johannesburgo.
Formada en la citada facultad pontevedresa, Marta Domínguez ya había logrado el bronce en 2022. En el presente curso regresó al centro para cursar el Máster en Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación Deportiva, lo que le permitió participar en su tercer mundial universitario.
La jugadora viguesa culminó una extraordinaria competición con una victoria contundente en la final ante la representante de Hong Kong China Ching Hei Fung, a la que derrotó por 11-3, 11-7 y 11-7. Para colgarse el oro, la gallega tuvo que superar dos rondas y una dura semifinal frente a la otra jugadora de Hong Khong China, Po Wong, contra quien remontó un 2-1 y bola de partido en contra, para finalmente firmar su pase a la final 3:2 11-9, 9-11, 1-11, 11-6, 14-12, después de una hora de partido.
Con este triunfo, la estudiante de la Universidade de Vigo ha demostrado una vez más su progresión y destacados resultados en grandes eventos internacionales. Actualmente, la jugadora de squash es la número 43 del ranking mundial y semifinalista en el Campeonato de Europa en las dos últimas ocasiones.
«Estoy feliz de poder revalidar este título, ha sido un torneo lleno de emociones. Las semifinales fueron muy complicadas, muy duras, estuve al límite de quedarme fuera y eso hace que esta victoria sepa mejor. Estoy muy feliz de que se vea el resultado de compaginar los estudios y la vida deportiva, como el squash, que no es sencillo. Muy contenta de estos días aquí en la India y de haber revalidado el título», valoró Marta Domínguez tras la final.
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