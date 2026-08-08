Eclipse, exhibiciones o conciertos, entre la programación veraniega de Cerdedo Cotobade

Durante este mes, el municipio de Cerdedo Cotobade se llena de actos relacionados con la cultura, el deporte, el ocio y la convivencia vecinal. La programación se extenderá en once jornadas y tendrá actividades para toda la familia.

Los eventos se celebrarán principalmente en Carballedo, aunque habrá una variedad de ellos en otros puntos del municipio. El Concello propone la observación del próximo eclipse solar histórico en el Observatorio de Cotobade.

Además, entre otras actividadades, se celebrará un homenaje al político Antonio Pousada, la proyección del documental «San Simón», una exhibición de Jiu Jitsu, los conciertos de Rosa Cedrón, Budiño y Roi Casal, la Fiesta Holi, el Día del Niño, el Burger Fest, el cine de verano, la andaina nocturna, un homenaje a Wenceslao Cabezas «Polo», el teatro Retrincos de Castelao y el Areabesta Festival.

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El alcalde, Jorge Cubela, declaró que realiza este programa aprovechando todas las vías de financiación provistas por instituciones como la Xunta o la Diputación, y destacó que estas jornadas son «el reflejo de unmodelo de municipio dinámico en el que la cultura se convierte en una herramienta de cohesión social».