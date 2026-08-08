En la Boa Vila cantamos todos
Más que un evento, el arranque más multitudinario. ‘Aquí Cántase’ tomó este viernes cuatro plazas para fundir a cientos de vecinos en un único canto popular. El inicio más vivo y terrenal para despertar a los días grandes
La piedra del centro histórico se transformó en una gigantesca caja de resonancia. El proyecto ‘Aquí Cántase 2026’ logró lo que a menudo parece imposible: silenciar el ruido rutinario para que cientos de vecinos, sin necesidad de partituras ni experiencia previa, unieran sus voces en un inmenso coro al aire libre. Fue, un año más, el pistoletazo de salida más humano y vibrante para las fiestas.
La escena latió desde las nueve de la noche en cuatro enclaves estratégicos: Curros Enríquez, Teucro, Santa María y la Praza do Peirao. Conducidos por la asociación Música Tradicional Maravallada, con Roi Xesteira al frente, y arropados por la fuerza de la Treboada do Baixo Miño, los asistentes navegaron por un repertorio de veinte clásicos del cancionero popular gallego. Generaciones enteras compartieron estrofas a pleno pulmón, devolviendo la música a su origen callejero.
El canto colectivo funcionó, también un año más, más allá del carácter festivo para ser un poderoso antídoto contra el aislamiento. Aunque los estudios científicos insistan en que cantar en grupo rebaja la ansiedad y teje redes de apoyo, anoche esa teoría se hizo carne: se veía en los desconocidos que cruzaban sonrisas y rompían el hielo compartiendo estribillos al caer la noche.
Con la voz aún caliente y el ánimo en alto, Pontevedra ya respira la semana grande, confirmando que la tradición compartida sigue siendo el mejor arranque de la fiesta y el pegamento social más infalible.
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