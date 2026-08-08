El alquiler en verano en Sanxenxo es un 70% más caro que en Pontevedra o Poio

Es un fenómeno habitual cada verano y parece que no tiene fin. Alquiler una vivienda a orillas de la ría de Pontevedra es una odisea en cualquier época del año, tanto por la escasez de la oferta como por los precios que se piden. Pero en verano esa misión ya parece imposible salvo que se eche mano de la chequera. Un informe de la empresa Fotocasa indica que el metro cuadrado en Sanxenxo se situó en julio en una media de 17,2 euros, lo que indica que un piso de 70 metros cuadrados se cotizaría a más de 1.200 euros al mes.

Estas cifras ponen de manifiesto que alquiler un piso en Sanxenxo es un 70% más caro que en la ciudad de Pontevedra, donde el mismo informe cifra el metro cuadrado en 10,05 euros de medio, es decir, algo más de 700 euros al mes por el mismo piso que en la localidad turística se pagan 1.200. Y todo a pesar de que en Pontevedra los precios aumentaron un 12% en los últimos doce meses, mientras que en Sanxenxo hubo un ligero descenso del 2%. Y en Poio también se rondan las cifras de la capital, aunque algo por encima, 10,25 euros. Pero la costa de la ría no es el único punto turístico donde se disparan los precios en verano. Localidades de la provincia como Baiona o Nigrán se cotizan al menos un 30% por encima de la capital, con el metro cuadrado por encima de los 13 euros. Incluso Cangas también supera a Pontevedra, al igual que, en otras provincias, Ribeira, Foz, Porto so Son, Oleiros o incluso Malpica y Boiro.

Pero es Sanxenxo el que se lleva la palma, ya que aparece como el municipio gallego, según Fotocasa, con los precios más altos. En segundo lugar aparece Porto do Son (15,38), por delante de Nigrán (15,22) y Ribeira (14,54). Eso sí, estros precios son medios, sin tener en cuenta la ubicación ni las características de la vivienda, ya que una vivienda vacacional en primera linea de playa, en especial en Silgar, puede superar los 4.000 euros por quincena.

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El precio de la vivienda en alquiler en Galicia en julio se situó en una media de 10,55 euros/m2 al mes, según los datos de este Índice Inmobiliario Fotocasa. Este incremento interanual supone la subida más baja desde noviembre de 2021. El mismo trabajo detalla que en Galicia, el ránking por provincias lo encabeza Pontevedra con 11,65 euros, por delante de A Coruña con 10,81 euros, Lugo con 9,25, y Ourense con 8,36 euros.