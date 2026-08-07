Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental
La intención de esta edición es hacer el recorrido por una «aldea pitufa» y la recaudación será destinada a Fundación Lingoreta
Verducido presentó en el Concello de Pontevedra la sexta edición de su Rastrexo Solidario, que tendrá lugar la noche del 22 de agosto. Se trata de una ruta de senderismo por equipos en la que habrá 14 pruebas a superar, buscando pistas para poder continuar el camino. El plazo para inscribirse estará abierto hasta el día 14.
El comienzo estimado será a las 22.00 horas, aunque se puede alargar la salida hasta las 2.00 de la madrugada. Los equipos estarán compuestos por entre 6 y 12 personas y cada una debe abonar 7 euros. Habrá premios para cada equipo por participar en este evento de carácter solidario, con una entrega especial para el grupo ganador. El dinero recaudado será destinado a la Fundación Lingoreta por la causa de la salud mental.
Paula Rey, miembro de la directiva de la Asociación San Martín de Verducido, durante la presentación de la actividad en el Concello de Pontevedra avisó de que pronto se anunciará también una edición del Rastrexo para niños, que no pueden participar en la versión habitual.
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