Solicitan la ampliación del comedor del CEIP Alfonso VII de Caldas: 192 peticiones para 160 plazas

Ya lo advertía hace unos días el concejal de Educación, Manuel Fariña, y ahora es el alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, el que ha trasladado por carta al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, la «gran preocupación» que existe actualmente en la comunidad escolar por la situación en la que se encuentra el servicio de comedor del CEIP Alfonso VII. En la misiva, el regidor caldense traslada al titular del ente autonómico, del que depende la gestión del centro educativo, que la ampliación de las instalaciones del comedor que se acometió el año pasado, si bien fue una mejora importante, «demostró ser insuficiente para dar respuesta a la demanda actual». En este sentido, Jacobo Pérez advierte de que actualmente el comedor cuenta con 160 plazas, frente a las 192 solicitudes presentadas para la próxima temporada escolar, lo que «evidencia un déficit de capacidad que deja sin cobertura a una parte muy importante del alumnado».

Por ello, solicita a la Consellería de Educación que aplique con carácter urgente una serie de medidas, como establecer un tercer turno de comedor, tal y como se venía haciendo en los últimos cursos, lo que permitiría «atender de forma inmediata la demanda existente, mientras no se adopta una solución definitiva». Además, el regidor caldense propone impulsar «con carácter prioritario» una nueva ampliación de las dependencias del comedor. «Según los informes y la realidad urbanística de la parcela resulta viable y necesaria para garantizar un servicio acorde a las necesidades actuales y futuras del Alfonso VII», apunta Pérez Gulín. En los últimos años, cerca del 80% del alumnado de nueva incorporación solicita el servicio de comedor escolar. «Es una tendencia que está consolidada y que todo apunta a que continuará en crecimiento en las próximas temporadas lectivas, por el que, de no acometerse una ampliación estructural, la situación actual no solo se mantendrá, sino que se verá agravada», advierte el alcalde.