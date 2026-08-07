El punto limpio móvil acerca el reciclaje a los barrios de Pontevedra

Pilas, teléfonos móviles antiguos, mandos a distancia estropeados o pequeños aparatos electrónicos tienen desde esta semana un nuevo punto de recogida más cerca de los vecinos de Pontevedra. El punto limpio móvil recorre distintos puntos de la ciudad con el objetivo de facilitar el reciclaje de este tipo de residuos y acercar el servicio a los diferentes barrios.

Durante esta jornada, la instalación se situó en la avenida de Vigo, en la esquina con la avenida Victoria Moreno, aunque su recorrido continuará por otras zonas de la ciudad como O Burgo, A Parda, la Praza de España o la Praza de Barcelos.

La propuesta ha sido bien recibida por los primeros usuarios que se han acercado para depositar aquellos objetos que ya no utilizan y que, en muchas ocasiones, acaban acumulados en los hogares por la dificultad de encontrar un lugar adecuado donde dejarlos.

Es el caso de Raquel, una de las vecinas que acudió al punto limpio móvil. Explica que conoció la iniciativa a través de los folletos informativos que se repartieron en los edificios de la ciudad y asegura que le parece una idea “muy necesaria”. De hecho, ya había utilizado el servicio unos días antes y ha vuelto a recurrir a él para seguir depositando pequeños residuos.

«Me viene muy bien», señala, al tiempo que expresa su deseo de que esta iniciativa pueda mantenerse durante todo el año y no se limite a una actuación puntual.

José Luis, otro de los ciudadanos que se acercaron hasta el punto de recogida, comparte esa valoración positiva. También conoció la existencia del servicio a través de los carteles y folletos distribuidos por diferentes zonas de Pontevedra y considera que facilita mucho la gestión de residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales.

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En su caso, aprovechó la oportunidad para deshacerse de varios DVD antiguos y estropeados que guardaba en casa. «Es una gran idea», explica, destacando la utilidad de contar con un punto de recogida que se desplaza por la propia ciudad.