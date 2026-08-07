El PSOE llevará al Pleno y al Parlamento las deficiencias del IES Frei Martín Sarmiento

El PSOE trasladará en septiembre al Pleno de Pontevedra y al Parlamento Galego las demandas de la comunidad educativa del IES Frei Martín Sarmiento ante las deficiencias que, según denuncian la dirección y las familias, presenta el centro en materia de accesibilidad, instalaciones, mobiliario y personal.

El portavoz municipal socialista, Iván Puentes, visitó las instalaciones acompañado por el director del instituto, David Camiños, y representantes de la ANPA Xocas. En el encuentro participaron también los concelleiros Marcos Rey y Carmen Hermo, antigua docente del centro, y la diputada autonómica Paloma Castro.

Tras la visita, el grupo socialista anunció que presentará una moción en el Pleno municipal de septiembre para reclamar a la Consellería de Educación diferentes actuaciones. Entre ellas figura la búsqueda de una solución que permita comunicar las seis alturas del edificio y facilite la movilidad de las personas con dificultades para utilizar las escaleras.

La comunidad educativa reclama desde hace tiempo la instalación de un ascensor o de algún sistema alternativo que elimine las barreras arquitectónicas existentes en un edificio caracterizado por sus numerosos desniveles y escaleras.

Puentes considera necesario que la Xunta estudie con carácter prioritario la solución técnica más adecuada, ya sea mediante un ascensor o un montacargas. Según explicó el PSOE, los problemas de accesibilidad afectan tanto al alumnado y al profesorado como al resto de trabajadores del centro.

Otra de las reclamaciones se refiere al estado de las canalizaciones y los sumideros del instituto. La dirección y las familias aseguran que su antigüedad provoca filtraciones y malos olores, por lo que solicitan una reforma de estas instalaciones.

Los socialistas también pedirán una actuación sobre las dos calderas del centro. Según trasladó la comunidad educativa durante la visita, su funcionamiento provoca episodios en los que el humo llega a acumularse en algunas zonas del edificio.

La moción incluirá además una petición para reforzar el Departamento de Orientación. En la actualidad, según los datos facilitados por el PSOE, el IES Frei Martín Sarmiento dispone de una única orientadora para más de un millar de estudiantes.

El centro cuenta con 108 docentes e imparte ESO, Bachillerato y ciclos correspondientes a cuatro familias profesionales de Formación Profesional. Los socialistas consideran que estas dimensiones justifican la incorporación de un segundo profesional de orientación.

El estado del mobiliario será otra de las cuestiones que se trasladarán a la Consellería de Educación. La dirección del instituto solicitó el pasado año 200 nuevos pupitres y sillas que, según explicó Puentes, todavía no han sido suministrados.

La iniciativa tendrá también recorrido en el Parlamento Galego. La diputada Paloma Castro tiene previsto formular en septiembre una pregunta al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para conocer la posición de la Xunta sobre las necesidades planteadas por el centro.

Una nueva ubicación para la parada de autobús

La moción socialista no se dirigirá únicamente a la administración autonómica. El PSOE pedirá también al gobierno local que estudie el traslado de la parada de autobús utilizada por el alumnado del instituto, situada actualmente en las inmediaciones de la glorieta del Froiz de la avenida de Vigo, en la calle María Vitoria Moreno.

La dirección y las familias consideran que la concentración de estudiantes y autobuses en ese punto genera situaciones de riesgo, especialmente en las horas de entrada y salida del centro. Por la parada pueden llegar a coincidir hasta cinco líneas diferentes y el espacio disponible permite estacionar únicamente dos vehículos al mismo tiempo.

La ANPA propone estudiar su traslado al otro lado de María Vitoria Moreno y habilitar una zona reservada para los autobuses durante determinadas franjas horarias de la mañana y de la tarde.

Según explicó Puentes, la medida podría mejorar la seguridad del alumnado y, al mismo tiempo, reducir las molestias que generan los vehículos a los residentes de Campolongo mientras permanecen estacionados con los motores en funcionamiento.

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La comunidad educativa solicita además la colaboración del Concello para delimitar todo el perímetro del IES Frei Martín Sarmiento como espacio libre de tabaco y humo mediante la instalación de señalización específica.