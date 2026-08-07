Portas se convierte en centro neurálgico de la Galicia exterior con la entrega de los Premios Alecrín 2026

El Auditorio da Azucreira, el emblemático espacio industrial de Portas se transformará el próximo día 12 durante unas horas, en la capital sentimental y oficial de la Galicia exterior. La diáspora gallega afincada en Cataluña ha elegido este rincón para celebrar uno de los días más importantes de su calendario: la Xuntanza Fegalcat 2026 y el acto de entrega entrega de los Premios Alecrín.

Representantes de las decenas de entidades gallegas diseminadas por el territorio catalán ocuparán el recinto para reconocer el esfuerzo de aquellos ciudadanos y colectivos que, a cientos kilómetros de distancia de las rías, se empeñan a diario en mantener intacto el cordón umbilical con su tierra de origen.

Para el engranaje municipal, absorber este desembarco supone un salto de escala. El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, asume la jornada no solo como un acto de reconocimiento hacia los miles de gallegos que preservan su identidad desde el Mediterráneo, sino como una ventana abierta de par en par. Situar al municipio en el mapa de la emigración permite exhibir el músculo patrimonial y humano de un concello que ha sabido reciclar sus viejas infraestructuras para atraer miradas mucho más allá de sus fronteras naturales.

El alcalde incide en que situar al municipio en el mapa de la emigración permite exhibir el músculo patrimonial y humano de un concello que ha sabido reciclar sus viejas infraestructuras

El trabajo en los despachos busca exactamente ese objetivo. Para la concejala de Cultura, Ana Peña, el hecho de que la Federación de Entidades Culturais Galegas de Cataluña haya fijado sus coordenadas en Portas funciona como un aval a la programación local. Es la constatación práctica de que la cultura, lejos de ser un concepto abstracto, opera como el pegamento más rápido y eficaz para soldar generaciones y territorios que la geografía mantiene separados.

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El despliegue de este próximo miércoles trasciende, de hecho, el estricto ámbito municipal. Bajo los altos techos de la antigua fábrica azucarera cristalizará una red de colaboración institucional que implica a la Xunta, la maquinaria del Xacobeo 2027, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona y las Casas de Galicia. Una alianza administrativa tejida de extremo a extremo de la península que, al filo de las doce de la mañana, le devolverá a Portas el acento inconfundible de quienes, en realidad, nunca terminaron de marcharse.