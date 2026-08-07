Pontevedra se sumerge en las fiestas con la apertura de las atracciones de la Peregrina

Aunque el pregón inaugural y el "chupinazo" de apertura no llega hasta este sábado, Pontevedra ya se sumerge en la Semana Grande de las fiestas de la Peregrina. Además de la "previa" del 'Aquí Cántase', con cientos de personas entonando temas populares en plena calle desde las nueve de la noche, el recinto ferial está abierto desde la tarde de este viernes en la Alameda, la calle Reina Victoria y sus alrededores, tras las inspecciones de seguridad.

A estos controles se suma este año la obligación de que cada empresa aporte un informe de ingeniería, de acuerdo con las exigencias de la legislación gallega de espectáculos públicos.

Las fiestas estrenan un nuevo modelo de ambientación sonora. Entre las 17.00 y las 18.00 horas, las atracciones funcionarán sin música para facilitar que las personas con sensibilidad al ruido puedan disfrutar del recinto.

A partir de las 18.00 horas comenzará a sonar un hilo musical común para todas las instalaciones, que se mantendrá hasta las 22.30 horas. Será la primera vez que se aplique este sistema, con el que el Concello pretende evitar la superposición de músicas y, además, dar una mayor presencia a música del país.

Durante la semana, el sonido se apagará a las 22.30 horas. En festivos y víspera de festivos podrá prolongarse hasta la una de la madrugada.

La Batalla de Flores de jueves 13 también arrancará sin música y mantendrá el silencio hasta superar el antiguo asilo de ancianos.

Este sábado, a las 12.00 horas, llega el pregón inaugural, a cargo del periodista Ramón Rozas. mientras que el Santuario de la Peregrina acoge después la ofrenda floral a la Virgen.

Por su parte. las calles de Pontevedra sonarán distinto. La Banda de Música estrena «Pontevedra é boa vila», un pasacalles nacido para ser cantado a pleno pulmón durante estas fiestas de A Peregrina.

La obra trenza joyas del folclore local como «Aires de Pontevedra», la mítica «Foliada» o «Si vas ó San Benitiño», pero esconde un latido especial: los propios músicos alzarán la voz en pleno desfile, invitando a los vecinos a sumarse al coro y copartir tradición en la calle.

Cena baile en el Casino

Otra cita destacada de la jornada se vive en A Caeira, que se viste de largo para acoger la tradicional cena-baile de La Peregrina del Liceo Casino. La velada congrega a miles de asistentes, reúne a la cúpula institucional de la ciudad y sirve de telón de fondo para la presentación en sociedad de 22 jóvenes.

La cena reunirá a 500 comensales y el baile estará amenizado por una orquesta y Djs pondrán ritmo a las cuatro pistas.

Comienza la feria taurina

Además, arranca oficialmente la feria taurina de La Peregrina 2026, el gran bastión de la tauromaquia en Galicia, que este año concentra toda su intensidad en dos únicos festejos. A las siete de la tarde, el coso pontevedrés abre el telón con seis astados de la prestigiosa ganadería de Alcurrucén. Es el turno para trenzar el paseíllo de la terna formada por la pureza de Diego Urdiales, el sólido oficio del francés Sebastián Castella y la rotundidad de Daniel Luque; un cartel diseñado, recuerda la organización, a medida para paladares exigentes.

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La efervescencia no mermará de cara a la segunda cita del domingo, también a las siete de la tarde, donde aguardan en los chiqueros los bravos de Victoriano del Río y Toros de Cortés. La jornada de clausura promete fuertes emociones en los tendidos con un Alejandro Talavante siempre genial, el tirón mediático y arrollador del peruano Roca Rey, y el ilusionante desparpajo de Marco Pérez. Una apuesta de la empresa Plazas y Toros -que ya cuenta con todas las entradas y abonos de venta anticipada adjudicados y para la que solo resta el 5% del aforo que el reglamento obliga a vender mañana en taquina- para cerrar a un ciclo breve en fechas, pero cargado de argumentos en el ruedo qu buscan mantener viva la llama taurina en el epicentro del verano gallego.