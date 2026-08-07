La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV

Una patrulla de la Policía Local de Pontevedra interceptó la pasada semana a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad en documento público, tras ser sorprendido circulando con un ciclomotor que portaba una placa de matrícula que no le correspondía por marca y modelo. Además, también carecía de ITV y seguro.

Estas infracciones fueron detectadas cuando los agentes que se dirigían hacia la parroquia de Campañó y observaron a un hombre en el arcén de la carretera que manipulaba la parte del motor de un ciclomotor. Al rebasar el vehículo, los efectivos detuvieron su marcha al notar que la matrícula estaba torcida y sujeta con bridas.

Durante la identificación y comprobación in situ, los agentes verificaron que la placa no se correspondía con las características del vehículo. Además, tras inspeccionar el número de bastidor, constataron que la zona estaba notablemente rascada y tampoco guardaba relación con el registro del ciclomotor.

Según explica el Concello de Pontevedra, preguntado por los agentes, el conductor admitió que había retirado la matrícula de un ciclomotor averiado que guardaba en su casa. Su intención era colocar dicha placa en el vehículo intervenido para poder desplazarse entre Pontevedra y Vilagarcía de Arousa ante la falta de otro medio de transporte.

La investigación policial permitió determinar que el vehículo llevaba colgada una placa elaborada para simular la legalidad oficial. Asimismo, la intervención destapó múltiples carencias administrativas y de seguridad vial: carecía de autorización administrativa para circular, no disponía de póliza de seguros y tampoco tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor.

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Ante estos hechos, el ciclomotor fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal, mientras que las diligencias policiales fueron remitidas a la autoridad judicial competente.