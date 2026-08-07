El pleno de Pontevedra da luz verde a la modificación de crédito de 12,6 millones pactada por BNG y PSOE

El pleno extraordinario del Concello de Pontevedra aprobó este viernes la modificación de crédito por importe de 12,66 millones de euros acordada entre el gobierno local del BNG y el PSdeG-PSOE. El expediente salió adelante, tal y como estaba previsto, con los votos favorables de ambas formaciones y la abstención del PP.

La sesión, celebrada esta mañana con este asunto como único punto del orden del día, dio vía libre a la quinta modificación de crédito del actual mandato, que permitirá movilizar fondos para inversiones y actuaciones en ámbitos como servicios básicos, cultura, deporte, patrimonio o política social.

La modificación presupuestaria se financiará en su totalidad con el remanente líquido de tesorería. El concelleiro de Facenda, Raimundo González Carballo, defendió durante la sesión que esta operación pone de manifiesto la buena situación económica del Concello tras el cierre del ejercicio de 2025.

El presupuesto municipal, aprobado inicialmente con una cuantía de 103 millones de euros, alcanzará los 154 millones tras las diferentes modificaciones incorporadas a lo largo del ejercicio. Según explicó González Carballo, pese a destinar ahora 12,66 millones a nuevas partidas y suplementos de crédito, el Concello conservará un remanente cercano a los 12,8 millones de euros.

La propuesta incluye un total de 42 partidas presupuestarias, de las que 11 son de nueva creación y otras 31 corresponden a ampliaciones de créditos ya existentes. El responsable de Facenda destacó además el marcado carácter inversor del expediente y señaló que su contenido es fruto del acuerdo alcanzado entre el gobierno local y el grupo socialista.

Cerca de seis millones para inversiones

Las inversiones concentran aproximadamente seis millones de euros, equivalentes al 47,7% del importe global. Entre las áreas con mayor dotación figuran Servicios Básicos, con tres millones de euros; Cultura, con 2,9 millones; Deportes, con 2,4 millones; Patrimonio, con 2,3 millones, y Política Social, con 1,2 millones.

Entre las principales actuaciones contempladas se encuentra la compra de terrenos, para la que se reservan 2,65 millones de euros. También se destinan 752.000 euros al saneamiento del río Gafos en el entorno de la estación de autobuses y 563.000 euros a la aportación municipal para mejorar el drenaje del estadio municipal de Pasarón.

El expediente incorpora además 552.000 euros para obras urgentes en el Teatro Principal, 514.000 euros para actuaciones en el Mercado de Abastos y 491.000 euros para la renovación de la Rúa do Santo. También se incluyen mejoras en la escuela infantil de Monte Porreiro.

A estas cantidades se suma una partida próxima a los 1,5 millones de euros destinada al pago del canon autonómico de saneamiento, así como nuevas líneas de apoyo económico dirigidas a entidades deportivas, culturales y sociales.

Actuaciones pactadas con el PSOE

El acuerdo presupuestario recoge asimismo varias propuestas impulsadas por el grupo socialista. Entre ellas figuran las obras destinadas a solucionar los problemas de inundaciones en la Rúa do Santo, la elaboración de un plan de movilidad para Cruz Gallástegui y diferentes actuaciones de señalización y puesta en valor del Espacio Natural de Interés Local del río Gafos y de la senda del rego de Valdecorvos.

También se contemplan ayudas para la Coral Polifónica de Pontevedra, intervenciones en el parque de Pasarón y en el estadio municipal, así como la adquisición del transformador de Fenosa en Mollavao con el objetivo de reconvertirlo en centro social.

El documento incluye igualmente mejoras en instalaciones deportivas y educativas, aportaciones a clubes de piragüismo y recursos para campañas de prevención de incendios forestales.

Durante el debate, Raimundo González Carballo valoró la disposición del grupo socialista para alcanzar un acuerdo y defendió que el expediente busca impulsar diferentes actuaciones de interés para el municipio. El edil también reclamó el apoyo del PP al considerar que los populares coincidían con buena parte de las inversiones incluidas.

El portavoz socialista, Iván Puentes, defendió que el acuerdo alcanzado con el BNG es consecuencia del diálogo entre ambos grupos y tiene como finalidad facilitar la gobernabilidad de la ciudad y responder a las necesidades trasladadas por vecinos y colectivos.

Puentes explicó que varias de las propuestas incorporadas proceden de mociones debatidas previamente en el pleno y de demandas ciudadanas. Además, recordó que las modificaciones de crédito constituyen una herramienta legal para financiar actuaciones que surgen después de la aprobación inicial de las cuentas municipales.

El PP critica la planificación pero evita votar en contra

Desde el PP, su portavoz, Rafa Domínguez, cuestionó la gestión presupuestaria del gobierno local y consideró que numerosas actuaciones incluidas en el expediente deberían haber formado parte del presupuesto inicial.

Pese a estas críticas, el dirigente popular reconoció que su formación comparte algunas de las inversiones previstas, entre ellas las relacionadas con el estadio de Pasarón, y aseguró que la Diputación de Pontevedra continuará colaborando en esa actuación.

Domínguez justificó finalmente la abstención del PP argumentando que el expediente reúne iniciativas que su grupo considera positivas junto a otras con las que discrepa.

Durante el intercambio de argumentos, Iván Puentes respondió a las acusaciones de falta de planificación comparando esta modificación presupuestaria con operaciones similares aprobadas por la Diputación de Pontevedra, institución en la que Rafa Domínguez ocupa la Vicepresidencia.

El PP también mostró sus reservas respecto a las partidas destinadas a la adquisición de terrenos, que vinculó a procedimientos expropiatorios, y acusó al PSOE de facilitar la gestión del ejecutivo municipal encabezado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Raimundo González defendió, por su parte, que los procedimientos de expropiación aplicados se ajustan a la normativa y recordó que este mecanismo puede activarse cuando los propietarios ejercen los derechos previstos legalmente.

El concelleiro de Facenda lamentó además que los populares no respaldasen un expediente que incorpora algunas actuaciones reclamadas anteriormente por el propio PP. Según señaló, el gobierno local ofreció a este grupo la posibilidad de presentar propuestas para incluirlas en la modificación.

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La modificación de crédito quedó finalmente aprobada por mayoría gracias a los votos de BNG y PSOE, mientras que el PP optó por la abstención.