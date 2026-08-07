Mondra, Treixadura o De Ninghures actuarán en el palco del río en Caldas

Las Fiestas de Caldas 2026 convertirán nuevamente al palco del río en escenario de los principales conciertos y A Tafona como espacio de las grandes verbenas. El cartel de este año incluirá las actuaciones de Mondra, Treixadura, la Banda Municipal con Uxía y Pablo Novoa y De Ninghures, además de Panorama, América de Vigo, El Combo Dominicano, Discomóvil Urban, La Roca, Ardores, Galilea y Xacobeo Mínimo DJ.

El concejal de Festas, Manuel Fariña, subraya que el escenario acuático del Umia volverá a ser el gran escaparate musical, recuperando un espacio tradicional «que no puede faltar» en las celebraciones . Este palco fue objeto de una sanción en su día por parte de Augas de Galicia. La oferta de conciertos incluye a Mondra (13 de agosto), Treixadura (14 de agosto) y De Ninghures (16 de agosto).

Uno de los momentos más especiales de la programación llegará con el concierto de la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis junto a Uxía y Pablo Novoa (15 de agosto), una actuación que reunirá la agrupación caldense, recientemente distinguida por su brillante papel en el World Music Contest y encargada este año del pregón de las fiestas, con dos figuras de la música gallega en un espectáculo pensado expresamente para los festejos de la villa termal.

Además, estos conciertos se completarán en A Tafona con Orquesta Panorama. Junto a ella actuarán América de Vigo (13 de agosto) y El Combo Dominicano ( 14 de agosto), Discomóvil Urban; La Roca y Ardores (15 de agosto) y Galilea y Xacobeo Mínimo DJ (16 de agosto).

La programación de las Fiestas de Verán comenzará el día 9 con la Feria Tradicional. Tras esa cita, la agenda de la fiesta continuará el 13 de agosto con una tarde dedicada al público familiar, con hinchables, tobogán acuático y fiesta de la espuma en el paseo Román López, además del tradicional desfile de gigantes y cabezudos, pasarrúas de la Charanga Noroeste y el concierto de Mondra (21.00 horas), antes de la verbena protagonizada por América de Vigo y Panorama.

El 14 de agosto llegan las actuaciones de Treixadura (21,00) y la verbena con Discomóbil Urban y El Combo Dominicano y al día siguiente la música volverá a ser protagonista con la actuación de Uxía y Pablo Novoa junto a la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis (21.00 horas), precedida por los actos tradicionales de la mañana y por el concierto de la Banda Municipal de Ribadumia en la Praza das Palmeiras (13.30) . La jornada concluirá con la verbena al frente de La Roca y Ardora.

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Las fiestas se cerrarán el 16 de agosto con una programación que incluye los conciertos de la Banda Municipal de Música de Caldas de Reis en las Palmeiras (13.30) y de la Coral Polifónica de Caldas (19.00), la actuación de la Orquestra de Instrumentos Populares Galegos Suso Vaamonde en el escenario del Umia (20.00) y el concierto de De Ninghures (21.30), antes del espectáculo pirotécnico en el Malecón. A continuación, Galilea y Xacobeo Mínimo DJ serán los encargados de poner el broche final en A Tafona.