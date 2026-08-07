La Festa Corsaria de Marín tendrá este año más participación que nunca

La Festa Corsaria de Marín bate el récord de participación con 68 solicitudes de mesas por parte de particulares y otras 32 para la hostelería, alcanzando así cien peticiones para unirse a las comidas y cenas corsarias. El incremento en la implicación evidencia que, cada año, la fiesta gana dimensión y capacidad de atracción.

Entre el 14 y el 15 de agosto, la programación recién presentada por el Concello de Marín convertirá las calles, plazas y espacios en un auténtico escenario histórico, con actividades para todos los públicos y una importante presencia de la tradición marinera. Entre las principales citas estarán el Mercado Corsario, las bases marinas con las embarcaciones de Gago de Mendoza, una granja escuela y el Encontro de Vela Tradicional do 1800.

También habrá lugar para el aprendizaje sobre la vida marinera, con clases de esgrima y tiro con arco, exhibiciones de aves, atracciones infantiles y una amplia propuesta de animación de calle. Sobre las actuaciones musicales, el viernes 14 se podrá ver a Ortiga y a Mondra, a las 22.30 horas. El sábado 15, a las 19.00 horas, será el turno de la Banda de Balbina. Como previa al inicio de la Festa Corsaria, el día 13 a las 11.00 horas se realizará una presentación oficial en la Alameda de Marín, con un espectáculo.

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El Concello avisa de que durante la celebración habrá cortes de tráfico y restriciones de estacionamiento en diferentes zonas, especialmente en la zona histórica y en los espacios del casco urbano en los que se concentrará la mayor parte de la programación. Se puede consultar el horario completo en la web del ayuntamiento.