Denuncian falta de médicos y 19 días de espera por una cita en Poio

La portavoz del BNG de Poio, Marga Caldas, denunció este viernes que «la espera para conseguir cita en el centro de salud de Anafáns es de 19 días» y alerta de que «lleva sin personal desde hace dos días, solo presta servicios de Enfermería, y la agenda de los facultativos está cerrada para una consulta ordinaria hasta el próximo 26 de agosto. Esto se suma a que el consultorio de Combarro también sufre la falta de facultativos»

Caldas añade que «en el caso de Anafáns, la situación no parece tener visos de solución a corto plazo. En estos momentos ni llamando para solicitar cita previa ni en la aplicación del Sergas se puede conseguir una consulta antes de 26 de agosto, por los que muchos vecinos en muchos casos ya se desplaza al PAC de Pontevedra o incluso a Urgencias del Hospital Montecelo directamente».

A juicio de los nacionalistas, «la situación es grave también en el consultorio de Combarro, donde falta uno de los médicos que atiende tanto en Anafáns como allí y que, además, tampoco está operativo otro de los profesionales. Todas las personas que entran por urgencias son derivadas al personal que aún está en activo, incrementando así la carga asistencial de un centro que ya está sometido a una importante presión».

«Estamos ante una situación que evidencia el deterioro progresivo de la atención primaria en Poio. No hablamos de un problema puntual de un día concreto, sino de una falta de personal que afecta a los dos centros de salud y que está teniendo consecuencias directas para los vecinos», señala Marga Caldas.

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La formación nacionalista recuerda que ya en el pasado mes de junio llevó al pleno una moción para reclamar soluciones a la Xunta. «Lo que está ocurriendo ahora confirma las advertencias que ya hicimos entonces: la falta de sustituciones y de refuerzo de personal acaba dejando los centros bajo mínimos», añade Caldas. «No es razonable que un centro como Anafáns quede sin médico durante días ni que los profesionales de Combarro tengan que asumir una carga adicional por la falta de sustituciones. Los sábados ya hay que desplazarse a Pontevedra para tener atención (desde que se modificaron los horarios en determinados centros) y ahora también durante la semana», concluyen los nacionalistas.