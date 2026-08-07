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Gestión de la biomasa

El Concello de Ponte Caldelas limpia 43 parcelas privadas con riesgo de incendio

Los dueños no realizaron los trabajos y ahora se les pasará la factura de la labor municipal

Trabajos que ya realiza el Concello.

Trabajos que ya realiza el Concello. / FdV

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N. D.

Ponte Caldelas

El Concello de Ponte Caldelas ha comenzado a actuar en 43 parcelas privadas del municipio con riesgo de incendio, tras completarse la tramitación legal, según ha informado el alcalde, Andrés Díaz. Se trata de labores de retirada de la biomasa, que deben realizar los dueños, pero en caso de no hacerlo, lo asume el Concello y pasa la factura al particular. Las zonas en las que se trabaja con Caldelas, con catorce fincas, Ínsua (diez) Tourón (seis), Anceu (cinco), Xustáns (tres), Barbudo (dos), Forzáns (dos) y Caritel (uno). Díaz recuerda que el «coste de la limpieza y las sanciones se repercutirán a los propietarios y quedarán como cargas de la parcela».

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