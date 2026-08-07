«Un alento de vida» llega a Marín para fomentar la donación de sangre

Marín acoge este viernes, la campaña de verano «Un alento de vida» que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante el período estival. Una unidad móvil de la Axencia está estacionada en los jardines de la Alameda de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas para facilitar la donación de todos los vecinos de Marín.

Esta iniciativa acerca la donación a más de 170 municipios gallegos hasta finales del próximo mes de agosto, intentando garantizar la participación de los gallegos en las campañas de la ADOS durante el período estival y obtener alrededor de 22.000 donaciones de sangre.

La Axencia recuerda que todos los días del año son precisas 400 donaciones para garantizar el idóneo abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales gallegos. Esta cifra se mantiene en los meses de verano, un período especialmente sensible a causa de la deslocalización de los donantes habituales.

La campaña «Un alento de vida» recuerda la importancia de procurar una oportunidad de curación para muchos enfermos que solo pueden brindarle los donantes de sangre que, con su gesto solidario, contribuyen al posibilitar el tratamiento de muchos enfermos atendidos en nuestro sistema público de salud.

Las personas que participen en la campaña de verano recibirán un regalo como una almohada o un balón playero por su participación en esta campaña que quiere llamar la atención sobre la necesidad de donar.

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La Axencia indica que en el pasado 2025, Marin alcanzó, con 1.092 donaciones, una tasa de 46 por cada mil habitantes y año, índice que se encuentra por encima del promedio de Galicia (39/1.000).