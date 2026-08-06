Los toros de Alcurrucén ya están en Pontevedra para abrir la feria taurina de La Peregrina 2026

Los toros de la ganadería Alcurrucén ya descansan en los corrales de la plaza de toros de Pontevedra tras ser desembarcados y superar el reconocimiento veterinario previo. Los ejemplares de la divisa de la familia Lozano serán los encargados de abrir el abono de la feria de La Peregrina 2026 este próximo sábado, 8 de agosto, a las 19 horas.

Este primer festejo reunirá en el coso de San Roque a una terna de calado para la afición pontevedresa. Harán el paseíllo el riojano Diego Urdiales, el torero francés Sebastián Castella —el espada en activo con mayor número de paseíllos de la feria—, mientras que el sevillano Daniel Luque, que se presentará ante la afición gallega, completará el cartel ante los astados de la divisa castellano-manchega.

El cartel dominical, para el que solo resta el 5% de la taquilla que el reglamento obliga a vender el mismo día en taquilla, estará compuesto por el extremeño Alejandro Talavante, la figura peruana Andrés Roca Rey y el joven torero salmantino Marco Pérez

La actividad taurina en la capital pontevedresa continuará al día siguiente, el domingo 9 de agosto, a la misma hora. Para esta segunda y última cita de la feria organizada por la empresa Plazas y Toros, S.L., se lidiarán astados de las ganaderías de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

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El cartel dominical estará compuesto por el extremeño Alejandro Talavante, la figura peruana Andrés Roca Rey y el joven torero salmantino Marco Pérez. Todas las localidades en venta anticipada están adjudicadas y solo resta el 5% para su venta el mismo domingo.