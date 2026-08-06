El Teucro convierte a su afición en impulso para el comercio local

El Concello de Pontevedra y la Sociedad Deportiva Teucro impulsan «Aliados Azules», una campaña destinada a estrechar la relación entre el club y el tejido comercial, hostelero y empresarial de la ciudad. La iniciativa fue presentada este jueves por la concelleira de Deportes y Promoción Económica, Anabel Gulías, y el representante de la entidad deportiva José Antonio García Lores «Cáceres».

La campaña pretende reforzar la presencia del Teucro en la vida cotidiana de Pontevedra y, al mismo tiempo, apoyar al comercio de proximidad. Gulías destacó que los establecimientos de proximidad constituyen una parte esencial de la identidad económica y social de la ciudad.

«Cáceres» definió el Teucro como una comunidad integrada por familias, socios, jugadores y una cantera de referencia. La campaña también busca recuperar la relación con antiguos socios protectores y con empresas que colaboraron históricamente con el club, después de una etapa marcada por dificultades económicas.

La entidad ha optado por hablar de aliados en lugar de patrocinadores para subrayar el carácter recíproco de la colaboración. El objetivo es que el club dirija a sus socios hacia los negocios adheridos y que estos establecimientos contribuyan, a su vez, al crecimiento y la estabilidad del Teucro.

«Aliados Azules» contará con ocho niveles de participación adaptados a las posibilidades de cada negocio. Los establecimientos inscritos recibirán un distintivo de «Aliado Azul» para colocar en sus escaparates y poder ser identificados fácilmente por los seguidores del equipo.

Los socios dispondrán en sus teléfonos móviles de un «Pasaporte Azul». Cada vez que compren en uno de los comercios participantes podrán escanear un código QR y acumular puntos en una plataforma vinculada al club.

Los puntos obtenidos podrán canjearse posteriormente por productos y experiencias del Teucro, como camisetas, bufandas o entradas para los partidos. El sistema persigue incentivar el consumo de proximidad y convertir la masa social del club en una fuente de nuevos clientes para los establecimientos.

Noticias relacionadas

La campaña ofrecerá además deducciones fiscales mediante convenios con programas públicos y condiciones ventajosas en servicios básicos. A través de Lintel, patrocinador principal del Teucro, los negocios aliados podrán acceder a descuentos y acuerdos específicos en suministros como la electricidad. n