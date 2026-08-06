Río Verbena calienta motores con conciertos gratuitos y abre las pre-recargas del festival

A falta de apenas dos semanas para su celebración, el festival Río Verbena comienza a preparar el ambiente con la puesta en marcha de sus tradicionales Sesións Verbeneiras y la apertura de las pre-recargas cashless, que llegan este año con promociones especiales de la mano de Abanca Live.

La plaza de Méndez Núñez de Pontevedra será el escenario de dos jornadas de conciertos gratuitos los días 18 y 19 de agosto, una antesala del festival principal, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en la explanada del Recinto Ferial. La cita reunirá a artistas como Love of Lesbian, en uno de sus últimos conciertos antes de su despedida indefinida, además de Siloé, Xoel López, La La Love You, Sarria o Sanguijuelas del Guadiana.

Las Sesións Verbeneiras arrancarán el martes 18 a las 20.00 horas con la actuación de Desconcerto, el dúo formado por Valentín Dacova y Óscar Lope. La formación llevará al centro de la ciudad su particular revisión de grandes clásicos de la música, desde los años 60 hasta la actualidad, además de sus propios temas.

La programación continuará el miércoles 19 con una doble sesión musical desde las 19.00 horas. Será el turno de Mamasunción, banda pontevedresa de rock alternativo liderada por Tincho Martínez, y Four Passengers, un grupo formado por cuatro músicos de espíritu nómada que apuesta por recuperar la esencia de la música en directo.

Cartel de Río Verbena / FdV

Además de la programación musical, Río Verbena ha anunciado ya la apertura de las pre-recargas cashless, un sistema que permitirá a los asistentes cargar saldo previamente para el festival con distintas promociones.

Noticias relacionadas

Hasta el 16 de agosto, quienes realicen pre-recargas de 50 o 100 euros recibirán una bonificación de 5 y 10 euros respectivamente. A estas ventajas se suma la promoción de Abanca Live, que permitirá a titulares de tarjetas de crédito ABANCA obtener las mismas bonificaciones en las pre-recargas online de 50 y 100 euros, hasta agotar existencias, con un límite total de 200 operaciones.