Premios 'MulleresQueOpinan': «Es importantísimo tener un altavoz como este»

Tras una larga deliberación por el nivel de esta cuarta edición, el certamen «#MulleresQueOpinan» anuncia a sus ganadoras: Rosa Taboada Rey por «A tristura burocrática do amor» y Anusch Lores Lemos por «Hijas del desgaste». La periodista Diana López, de la organización del evento, declaró que ambos textos combinan opinión y emoción y «evocan el lema feminista de 'lo personal es político'».

El premio consiste en un trofeo y la dotación de 1.000 euros para cada ganadora. Los textos presentados son reflexiones alrededor de los temas tratados en el foro «As mulleres que opinan son perigosas». El artículo de Rosa Taboada, filósofa compostelana, reflexiona sobre cómo «las relaciones se convierten en un trámite más» y está narrado de manera que podría ser «un guion de la vida» de muchas mujeres.

Por su parte, Anusch Lores expresó que su artículo es «una historia muy personal e íntima» y agradeció la existencia de iniciativas como «#MulleresQueOpinan» sobre todo porque «animan a hacernos preguntas sobre la sociedad en la que vivimos y nos hace sentirnos menos solas cuando nos cuestionamos y deconstruimos aquellos caminos que nos han enseñado a seguir».

Otra de las organizadoras, la periodista Susana Pedreira, aplaudió el «gran estilo literario» de los textos y subrayó que ambas iniciativas, foro y certamen, son además de eventos culturales y periodísticos, proyectos políticos enfocados a asuntos públicos.

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En la entrega de premios, la concejal del Área de Igualdade e Actividade física e deportiva, Anabel Gulías, recomendó ambas lecturas y declaró que «hay que ser muy valiente para exponer las intimidades y contradicciones propias para ayudar a muchas otras mujeres a seguir ese camino». El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, destacó el evento como algo que une a las instituciones para la colaboración y que «ahora es más necesario incluso que cuando se creó» porque están surgiendo corrientes negacionistas o en contra del feminismo.