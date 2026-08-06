Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

Premios 'MulleresQueOpinan': «Es importantísimo tener un altavoz como este»

Las ganadoras de esta edición, Rosa Taboada y Anusch Lores, reflexionan sobre el amor como trámite y la deconstrucción de estereotipos

La entrega de premios de #MulleresQueOpinan, en la Diputación Provincial.

La entrega de premios de #MulleresQueOpinan, en la Diputación Provincial. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marta Abal

Pontevedra

Tras una larga deliberación por el nivel de esta cuarta edición, el certamen «#MulleresQueOpinan» anuncia a sus ganadoras: Rosa Taboada Rey por «A tristura burocrática do amor» y Anusch Lores Lemos por «Hijas del desgaste». La periodista Diana López, de la organización del evento, declaró que ambos textos combinan opinión y emoción y «evocan el lema feminista de 'lo personal es político'».

El premio consiste en un trofeo y la dotación de 1.000 euros para cada ganadora. Los textos presentados son reflexiones alrededor de los temas tratados en el foro «As mulleres que opinan son perigosas». El artículo de Rosa Taboada, filósofa compostelana, reflexiona sobre cómo «las relaciones se convierten en un trámite más» y está narrado de manera que podría ser «un guion de la vida» de muchas mujeres.

Por su parte, Anusch Lores expresó que su artículo es «una historia muy personal e íntima» y agradeció la existencia de iniciativas como «#MulleresQueOpinan» sobre todo porque «animan a hacernos preguntas sobre la sociedad en la que vivimos y nos hace sentirnos menos solas cuando nos cuestionamos y deconstruimos aquellos caminos que nos han enseñado a seguir».

Otra de las organizadoras, la periodista Susana Pedreira, aplaudió el «gran estilo literario» de los textos y subrayó que ambas iniciativas, foro y certamen, son además de eventos culturales y periodísticos, proyectos políticos enfocados a asuntos públicos.

Noticias relacionadas

En la entrega de premios, la concejal del Área de Igualdade e Actividade física e deportiva, Anabel Gulías, recomendó ambas lecturas y declaró que «hay que ser muy valiente para exponer las intimidades y contradicciones propias para ayudar a muchas otras mujeres a seguir ese camino». El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, destacó el evento como algo que une a las instituciones para la colaboración y que «ahora es más necesario incluso que cuando se creó» porque están surgiendo corrientes negacionistas o en contra del feminismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 80 afectados por la «inesperada e injusta» suspensión de la venta de las viviendas militares a sus inquilinos en Pontevedra
  2. Documento notarial clave: los herederos de Carmen Romero confirman la venta al Estado de la Casa Barroca de Combarro
  3. Petroprix renuncia a la gasolinera proyectada en Pontevedra
  4. Dos heridos después de que un coche empotrase a otro contra el cierre de una casa en Pontevedra
  5. El PP solicita que se paralice el compostero previsto junto a Casa Román
  6. Los feriantes, optimistas en Pontevedra: «Nos encanta venir a las Peregrinas, siempre»
  7. Hospitalizado un hombre tras caer en unas rocas de una playa de Sanxenxo
  8. Ence deja de captar agua del Lérez para su fábrica ante la caída crítica del caudal

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

El PSOE llevará al Pleno y al Parlamento las deficiencias del IES Frei Martín Sarmiento

El pleno de Pontevedra da luz verde a la modificación de crédito de 12,6 millones pactada por BNG y PSOE

El pleno de Pontevedra da luz verde a la modificación de crédito de 12,6 millones pactada por BNG y PSOE

Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany

Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany

Portas se convierte en centro neurálgico de la Galicia exterior con la entrega de los Premios Alecrín 2026

La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV

La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV

«Un alento de vida» llega a Marín para fomentar la donación de sangre

«Un alento de vida» llega a Marín para fomentar la donación de sangre
Tracking Pixel Contents