Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infectado por HantavirusEclipse total de SolPisos nuevos sin compradoresO MarisquiñoUnai Núñez
instagramlinkedin

El PP solicita que se paralice el compostero previsto junto a Casa Román

Rafa Domínguez pide una ubicación que no se sitúe al lado de la terraza de «uno de los restaurantes de referencia de Pontevedra»

Rafa Domínguez, presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra

Rafa Domínguez, presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aitor Pombo

Pontevedra

El presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha pedido al Concello que paralice la instalación de un compostero comunitario previsto en la zona ajardinada situada delante del restaurante Casa Román, en la avenida Augusto García Sánchez.

Domínguez asegura que la ubicación elegida por el Gobierno local del BNG puede perjudicar a la actividad hostelera del establecimiento y reclama que se busque una alternativa «que no perjudique» al sector. Según explica, los trabajos previos ya han comenzado y parte del material necesario para ejecutar la base de la instalación se encuentra ya en la zona.

El portavoz popular cuestiona además la apuesta del Gobierno municipal por este tipo de instalaciones en espacios urbanos y considera que, en caso de continuar con su implantación, el Concello debería escoger lugares que generen las menores molestias posibles para vecinos y negocios.

«Resulta incomprensible que a alguien del BNG se le haya ocurrido poner un compostero al lado de la terraza de uno de los restaurantes de referencia que tiene Pontevedra», afirma Domínguez, que insiste en que la ubicación elegida en el barrio de Campolongo “no tiene sentido” por la proximidad con un establecimiento hostelero.

El presidente del PP pontevedrés señala que su formación no comparte la extensión de estos composteros comunitarios en los núcleos urbanos y reclama al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, «sensibilidad» a la hora de decidir los emplazamientos.

Noticias relacionadas

«Si Lores quiere seguir llenando la ciudad de composteros, lo mínimo que se le puede exigir es criterio a la hora de elegir ubicaciones que molesten lo menos posible», sostiene Domínguez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 80 afectados por la «inesperada e injusta» suspensión de la venta de las viviendas militares a sus inquilinos en Pontevedra
  2. Documento notarial clave: los herederos de Carmen Romero confirman la venta al Estado de la Casa Barroca de Combarro
  3. Petroprix renuncia a la gasolinera proyectada en Pontevedra
  4. Dos heridos después de que un coche empotrase a otro contra el cierre de una casa en Pontevedra
  5. El PP solicita que se paralice el compostero previsto junto a Casa Román
  6. Los feriantes, optimistas en Pontevedra: «Nos encanta venir a las Peregrinas, siempre»
  7. Hospitalizado un hombre tras caer en unas rocas de una playa de Sanxenxo
  8. Ence deja de captar agua del Lérez para su fábrica ante la caída crítica del caudal

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

Vuelve el Rastrexo Solidario de Verducido, esta vez por la salud mental

El PSOE llevará al Pleno y al Parlamento las deficiencias del IES Frei Martín Sarmiento

El pleno de Pontevedra da luz verde a la modificación de crédito de 12,6 millones pactada por BNG y PSOE

El pleno de Pontevedra da luz verde a la modificación de crédito de 12,6 millones pactada por BNG y PSOE

Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany

Se confirma la muerte de la familia de Marín en el terremoto de Venezuela: identifican los cuerpos de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany

Portas se convierte en centro neurálgico de la Galicia exterior con la entrega de los Premios Alecrín 2026

La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV

La Policía Local de Pontevedra intercepta un ciclomotor con una matrícula falsificada y sin seguro ni ITV

«Un alento de vida» llega a Marín para fomentar la donación de sangre

«Un alento de vida» llega a Marín para fomentar la donación de sangre
Tracking Pixel Contents