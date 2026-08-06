El PP solicita que se paralice el compostero previsto junto a Casa Román

El presidente local y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha pedido al Concello que paralice la instalación de un compostero comunitario previsto en la zona ajardinada situada delante del restaurante Casa Román, en la avenida Augusto García Sánchez.

Domínguez asegura que la ubicación elegida por el Gobierno local del BNG puede perjudicar a la actividad hostelera del establecimiento y reclama que se busque una alternativa «que no perjudique» al sector. Según explica, los trabajos previos ya han comenzado y parte del material necesario para ejecutar la base de la instalación se encuentra ya en la zona.

El portavoz popular cuestiona además la apuesta del Gobierno municipal por este tipo de instalaciones en espacios urbanos y considera que, en caso de continuar con su implantación, el Concello debería escoger lugares que generen las menores molestias posibles para vecinos y negocios.

«Resulta incomprensible que a alguien del BNG se le haya ocurrido poner un compostero al lado de la terraza de uno de los restaurantes de referencia que tiene Pontevedra», afirma Domínguez, que insiste en que la ubicación elegida en el barrio de Campolongo “no tiene sentido” por la proximidad con un establecimiento hostelero.

El presidente del PP pontevedrés señala que su formación no comparte la extensión de estos composteros comunitarios en los núcleos urbanos y reclama al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, «sensibilidad» a la hora de decidir los emplazamientos.

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«Si Lores quiere seguir llenando la ciudad de composteros, lo mínimo que se le puede exigir es criterio a la hora de elegir ubicaciones que molesten lo menos posible», sostiene Domínguez.