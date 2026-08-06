«Pontevedra siempre le da calor al corazón»

El torero francés es el espada con más paseíllos de los anunciados en la feria taurina de la Peregrina 2026. Más de dos décadas después de su primera actuación en el coso de San Roque, Castella, que el próximo sábado hará el paseíllo con Diego Urdiales y Daniel Luque para enfrentarse a los astados de la ganadería Alcurrucen, no ahorra elogios para una plaza que considera muy especial en su trayectoria y para una afición con la que mantiene un vínculo estrecho.

Pontevedra es una de las plazas donde más ha toreado a lo largo de su carrera. ¿Qué significa para usted volver al coso de San Roque?

Siempre es un gusto poder pisar Pontevedra, con esa afición tan bonita. Todos los años que hablamos repetimos ciertas cosas; puede parecer un poco utópico, pero es cierto. Afortunadamente, poder volver siempre a un coso taurino y a una ciudad que a uno le tiene cariño y que lleva tantos años pisando siempre le da calor al corazón. Creo que esa es una motivación muy importante cuando te pones el vestido de torear. Llegas al patio de cuadrillas, al hotel, vuelves a oler y a ver los lugares donde has vivido tardes bonitas. Ver caras conocidas en el callejón y en los tendidos es algo muy especial.

Volver a Pontevedra también es acordarse de una persona de la que siempre habla con admiración, Pablo Lozano, ¿fue con quien vino por primera vez a esta plaza?

Gracias a Dios ya había venido antes, pero desde que me empezó a apoderar Luisma Lozano tuve la oportunidad de vivir muchos momentos con Don Pablo. Fue un punto de inflexión en mi carrera, porque yo estaba buscándome más como torero y como artista. Don Pablo fue una pieza clave; aprendí muchísimo de él y compartió conmigo muchas cosas del toreo y de la vida. Siempre agradeceré a Dios y a la vida haberlo conocido.

Han pasado más de veinte años desde su primer paseíllo en Pontevedra. ¿Qué recuerdos le vienen a la memoria?

Que soy un afortunado. Imagínate, después de más de veinte años seguir pudiendo pisar plazas y ferias tan importantes es sentirse un privilegiado en la vida y en la profesión.

El año pasado una de las faenas importantes de mi temporada fue precisamente al segundo toro de la tarde en Pontevedra, uno de Alcurrucén. Son cosas que te llenan como artista y como torero

De los toreros anunciados este año, usted es el que más paseíllos ha hecho en Pontevedra. ¿Siente una relación especial con esta afición?

Sí. El año pasado una de las faenas importantes de mi temporada fue precisamente al segundo toro de la tarde en Pontevedra, un toro de Alcurrucén. Son cosas que te llenan como artista y como torero, y por supuesto que son muy importantes.

Después de tantos años, ¿hay alguna tarde que recuerde especialmente?

Es complicado porque son muchísimas tardes de sentimientos y emociones. He compartido cartel con el maestro Rincón, con Ponce, que es mi padrino, con El Juli, con el maestro Espartaco, con Morante, con Manzanares... Cada una tiene algo que guardo en el corazón. Obviamente, hay faenas que marcan más que otras. La del año pasado está muy reciente porque fue un toro que al principio no regaló nada, pero acabó entregándose. Ese momento en el que el toro rompe y te permite sentir profundidad, largura y esa sensación de estar metido en una burbuja es exactamente lo que busca un torero durante toda su carrera.

Este 2026 vuelve a enfrentarse a un encierro de Alcurrucén.

Así es. He toreado muchos toros de esa ganadería y muy buenos. Una de las faenas más importantes de mi carrera fue precisamente en Madrid con «Jabatillo». Con eso te lo digo todo.

Claro que todos queremos cuajar un toro y ser triunfadores de la feria, pero por encima de todo está que el público siga teniendo ganas de verte una vez más

¿Qué le gustaría que se recordara dentro de un año de su paso por Pontevedra?

Que la gente me recuerde y que quiera volver a verme. Claro que todos queremos cuajar un toro y ser triunfadores de la feria, pero por encima de todo está que el público siga teniendo ganas de verte una vez más, después de tantos años.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la afición gallega?

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Que no cambie nunca. Que siga teniendo esa misma energía, esa misma personalidad y esa misma esencia.